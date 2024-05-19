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19 травня: День народження кубика Рубіка, День сімейної медицини в України

19 травня: День народження кубика Рубіка, День сімейної медицини в України

Київ • УНН

 • 110212 перегляди

Саме 19 травня 1974 угорський архітектор та скульптор Ерне Рубік вперше презентував свою механічну головоломку. Вважається, що на даний момент у всьому світі продано більше 300 мільйонів екземплярів класичного варіанту кубика Рубіка.

Сьогодні, 19 травня, у всьому світі шанувальники різноманітних головоломок відзначають День народження найбільш культової з них – кубика Рубіка, пише УНН.

Саме 19 травня 1974 угорський архітектор та скульптор Ерне Рубік вперше презентував свою механічну головоломку, яка у класично му варіанті являє собою куб 3*3*3 з 54 кольоровими наклейками.

У 1975 році Ерне Рубік подав заявку на патент, який отримав лише у 1977 році. Того ж року перші головоломки Рубіка поступили у вільний продаж в магазині іграшок у Будапешті, і мали неймовірний успіх серед покупців.

З 1980 року кубік Рубіка почали продавати у країнах Європи та в США. Вважається, що на даний момент у всьому світі продано більше 300 мільйонів екземплярів класичного варіанту кубика Рубіка.

З 2010 року 19 травня відзначається Всесвітній день сімейного лікаря.  

Сімейна медицина має давнє походження - Ще в Давньому Римі заможні громадяни зазвичай мали вдома особливого раба –  лікаря, обов’язком якого було лікувати господарів, їхніх дітей та інших рабів в домі від усіх недугів.  

Однак, вузька спеціалізація в сімейній медицині набула поширення лише в  у другій половині XX століття в США, звідки поширилася на багато держав світу. Зокрема, й на Україну, де сьогодні відзначається День сімейної медицини.

В 1992 році в місті Дрогобич з’явилася перша сімейна амбулаторія, в 1994-му МОЗ України затвердив кваліфікаційну характеристику лікарської спеціальності "сімейна медицина", а наступного року — посаду сімейного лікаря.

В квітні 2018 року стартувала національна кампанія "Лікар для кожної родини", і відтоді кожен громадянин нашої країни має право на обслуговування сімейним лікарем за власним вибором.

До повномасштабного російського вторгнення в Україні було більше 20 тисяч сімейних лікарів.

Також сьогодні у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди  Всесвітнього дня боротьби із запальними захворюваннями кишківника.

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника об’єднує людей по всьому світу для боротьби із запальними захворюваннями кишківника, такими як хвороба Крона та неспецифічний виразковий коліт. За статистикою, на ці недуги у світі страждають більше 10 мільйонів людей.

Християни західного обряду сьогодні відзначають Трійцю.

Подія знаменує зішестя Святого Духа на апостолів і народження християнської церкви. Свята Трійця має важливе духовне значення, оскільки вона символізує присутність Святого Духа, яка наповнює силою та направляє в житті віруючих.

За православним церковним календарем 19 травня День пам’яті жінок-мироносиць – тих, які були поруч з Ісусом Христом під час розп'яття, підтримували Діву Марію та слідували за тілом Господа до гробниці.

Іменини сьогодні святкують Андрій, Віктор, Максим, Анастасія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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