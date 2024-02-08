Украина проведет саммит со странами Западных Балкан в ближайшее время - Вучич

В ближайшее время Украина проведет саммит со странами Западных Балкан, заявил президент Сербии Александар Вучич. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa, пишет УНН.

Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время. У нас очень корректные отношения с украинским руководством - сказал он.

Детали

Об этом Вучич заявил во время совместного брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Он не сообщил других деталей предстоящего саммита.

Напомним

В августе прошлого года, сербский президент Александар Вучич резко прокомментировал перспективы признания Украиной Косово после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.