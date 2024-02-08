Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан найближчим часом - Вучич

Найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан, заявив президент Сербії Александар Вучич. Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa, пише УНН.

Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом - сказав він.

Деталі

Про це Вучич заявив під час спільного брифінгу із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Він не повідомив інших деталей майбутнього саміту.

Нагадаємо

У серпні минулого року, сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини.