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Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан найближчим часом - Вучич

Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан найближчим часом - Вучич

Київ • УНН

 • 28785 перегляди

Президент Сербії заявив, що візьме участь у майбутньому саміті між Україною та країнами Західних Балкан.

Найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан, заявив президент Сербії Александар Вучич. Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa, пише УНН.

Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом

- сказав він.

Деталі

Про це Вучич заявив під час спільного брифінгу із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Він не повідомив інших деталей майбутнього саміту.

Нагадаємо

У серпні минулого року, сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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