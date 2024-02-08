Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк

Вероятная экономия ракет типа "Калибр" российскими захватчиками имеет несколько причин: это вопрос обслуживания ракетоносителей в оккупированном Севастополе, и связанный с этим риск, проблема логистики в Новороссийск, а также возможная переориентация действий армии рф в будущем.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Единого марафона", передает УНН.

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На вопрос, относительно трех "калибров", которые были сбиты специалистами украинского ПВО, и предположения о возможной экономии этих типов ракет армией РФ, представитель пресс-центра ОК "Юг" сообщила следующее:

Трудно говорить однозначно, но мы можем делать выводы из той аналитики, которой владеем. Мы понимаем, что обслуживание ракетоносителей, в частности их ракетных установок и перезагрузка калибров - они должны проводиться в Севастополе. Пока они не наладили для себя в Новороссийске, там где базируется преимущественно весь флот рф, такой логистики - сказала Гуменюк.

Это означает, что россияне должны рисковать, заводя корабли-ракетоносители в пункты базирования, где уже не чувствуют себя так спокойно, - отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг".

Гуменюк напомнила, что в Севастополе остается вся инфраструктура, связанная с мероприятиями рф, и оккупанты "предпочитают не рисковать лишний раз".

Другой причиной, согласно информации Гуменюк, может быть экономия, связанная с переориентацией вражеских действий в будущем.

Если сейчас происходит такой достаточно системный террор, с использованием ракет воздушного базирования, не исключено, что в какой-то из атак будет отдано предпочтение именно морским ракетам - сказала чиновница.

Напомним,

россияне наложили запрет на использование бронетехники во время штурмов в Херсонской области из-за предыдущих потерь, и теперь проводят только пехотные атаки.

Также УНН сообщал, что армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА.