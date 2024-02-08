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Економія "Калібрів" росіянами пов’язана зі спробами уникати ризиків в окупованому Криму - Гуменюк

Економія "Калібрів" росіянами пов’язана зі спробами уникати ризиків в окупованому Криму - Гуменюк

Київ • УНН

 • 29628 перегляди

Можлива економія російськими окупантами ракет "Калібр" пов'язана зі спробами уникнути ризиків для армії рф в окупованому Криму.

Імовірна економія ракет типу "Калібр" російськими загарбниками має декілька причин: це питання обслуговування ракетоносіїв в окупованому Севастополі, та пов’язаний з цим ризик, проблема логістики в Новоросійськ, а також можлива переорієнтація дій армії рф в майбутньому.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк у ефірі "Єдиного марафону", передає УНН.

Деталі

На питання, щодо трьох "калібрів", які були збиті фахівцями українського ППО, та припущення щодо можливої економії цих типів ракет армією рф, представник пресцентру ОК "Південь" повідомила наступне:

Важко зазначати однозначно, але ми можемо робити висновки з тієї аналітики, якою володіємо. Ми розуміємо, що обслуговування ракетоносіїв, зокрема їх ракетних установок та перезавантаження калібрів – вони мають проводитися в Севастополі. Поки що вони не налагодили для себе в Новоросійську, там де базується переважно весь флот рф, такої логістики

- сказала Гуменюк.

 Це означає, що росіяни повинні ризикувати, заводячи кораблі-ракетоносії в пункти базування, де вже не почуваються так спокійно, - зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Гуменюк нагадала, що в Севастополі залишається вся інфраструктура, пов’язана з заходами рф, і окупанти "воліють не ризикувати зайвий раз".

Іншою причиною, згідно з інформацією Гуменюк, може бути економія, що пов’язана з переорієнтацією ворожих дій в майбутньому.

Якщо зараз відбувається такий досить системний терор, з використанням ракет повітряного базування, не виключено, що в якійсь з атак буде віддано перевагу саме морським ракетам

 – сказала посадовиця.

Нагадаємо

росіяни наклали заборону на використання бронетехніки під час штурмів у Херсонській області через попередні втрати, і тепер проводять лише піхотні атаки.

Також УНН повідомляв, що армія рф за добу обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області, атакувала 67 БПЛА.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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