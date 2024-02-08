Економія "Калібрів" росіянами пов’язана зі спробами уникати ризиків в окупованому Криму - Гуменюк

Імовірна економія ракет типу "Калібр" російськими загарбниками має декілька причин: це питання обслуговування ракетоносіїв в окупованому Севастополі, та пов’язаний з цим ризик, проблема логістики в Новоросійськ, а також можлива переорієнтація дій армії рф в майбутньому.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк у ефірі "Єдиного марафону", передає УНН.

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На питання, щодо трьох "калібрів", які були збиті фахівцями українського ППО, та припущення щодо можливої економії цих типів ракет армією рф, представник пресцентру ОК "Південь" повідомила наступне:

Важко зазначати однозначно, але ми можемо робити висновки з тієї аналітики, якою володіємо. Ми розуміємо, що обслуговування ракетоносіїв, зокрема їх ракетних установок та перезавантаження калібрів – вони мають проводитися в Севастополі. Поки що вони не налагодили для себе в Новоросійську, там де базується переважно весь флот рф, такої логістики

Це означає, що росіяни повинні ризикувати, заводячи кораблі-ракетоносії в пункти базування, де вже не почуваються так спокійно, - зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Гуменюк нагадала, що в Севастополі залишається вся інфраструктура, пов’язана з заходами рф, і окупанти "воліють не ризикувати зайвий раз".

Іншою причиною, згідно з інформацією Гуменюк, може бути економія, що пов’язана з переорієнтацією ворожих дій в майбутньому.

Якщо зараз відбувається такий досить системний терор, з використанням ракет повітряного базування, не виключено, що в якійсь з атак буде віддано перевагу саме морським ракетам