Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Советник начальника Киевской ОВА Евгения Ростолопа в комментарии УНН прояснила ситуацию с якобы работой на российскую компанию, а также ответила на обвинения в причастности к торговле оружием.

Ростолопа отметила, что в последнее время подвергается систематическим информационным атакам и связывает это со своей адвокатской деятельностью.

Она также прояснила ситуацию относительно ее якобы работы на российскую компанию.

"31 октября 2013 года в городе Киев, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, было зарегистрировано УКРАИНСКОЕ общество "КОНДОР-ЭКО-Украина" в состав учредителей которого вошло украинское предприятие, гражданка Украины, российское предприятие и гражданин россии, а я была назначена на должность директора.

Согласно Протокола общего собрания общества и приказа, я с 10.12.2013 года уволена с должности директора и назначен новый директор общества.

Общество меня уволило, но новым директором не были поданы документы государственному регистратору для внесения изменений в сведения в ЕГРПОУ", - пояснила Ростолопа.

Она подчеркнула, что более 10 лет не имеет никакого отношения к этому обществу и не является лицом, которое имеет право самостоятельно инициировать внесение изменений в ЕГРПОУ.

"Я никогда не получала никаких доходов, а данное общество никогда не осуществляло хозяйственной деятельности", - добавила адвокат.

Она также добавила документ, подтверждающий правдивость ее слов о том, что она не имеет никакого отношения к упомянутой компании.

Кроме того, в последнее время распространялась информация о ее якобы причастности к торговле оружием. Эту информацию Ростолопа назвала недостоверной.

"Сообщаю, что заказная информация о моей причастности к торговле и незаконному хранению огнестрельного оружия вымышленная, обыски у меня не проводились и никакое имущество не изымалось", - заявила Ростолопа и добавила, что уже обратилась в СБУ из-за информационной атаки с применением фейковых новостных сайтов и анонимных Телеграмм-каналов. Она надеется, что расследование сможет установить круг лиц, причастных к этой атаке.

"Считаю, что в период войны такая дезинформация общества подрывает доверие общества к правоохранительным органам, разжигает вражду и наносит моральные страдания украинцам, которые ежедневно страдают от российской вооруженной агрессии", - добавила Ростолопа.