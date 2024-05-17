Радниця глави Київської ОВА прокоментувала звинувачення на свою адресу щодо роботи на "російську" компанію

Радниця начальника Київської ОВА Євгенія Ростолопа у коментарі УНН прояснила ситуацію щодо нібито роботи на російську компанію, а також відповіла на звинувачення у причетності до торгівлі зброєю.

Ростолопа зазначила, що останнім часом піддається систематичним інформаційним атакам та пов’язує це зі своєю адвокатською діяльністю.

Вона також прояснила ситуацію щодо її нібито роботи на російську компанію.

"31 жовтня 2013 року в місті Київ, у відповідності до вимог чинного законодавства України, було зареєстроване УКРАЇНСЬКЕ товариство "КОНДОР-ЕКО-Україна" до складу засновників якого увійшло українське підприємство, громадянка України, російське підприємство та громадянин росії, а мене було призначено на посаду директора.

Згідно Протоколу загальних зборів товариства та наказу, мене з 10.12.2013 року звільнено з посади директора та призначено нового директора товариства.

Товариство мене звільнило, але новим директором не було подано документи державному реєстратору для внесення змін до відомостей в ЄДРПОУ", - пояснила Ростолопа.

Вона наголосила, що більше 10 років не має жодного відношення до цього товариства та не є особою, яка має право самостійно ініціювати внесення змін в ЄДРПОУ.

"Я ніколи не отримувала жодних доходів, а дане товариство ніколи не здійснювало господарської діяльності", - додала адвокатка.

Вона також додала документ, що підтверджує правдивість її слів про те, що вона немає жодного стосунку до згаданої компанії.

Крім того, останнім часом ширилась інформація про її нібито причетність до торгівлі зброєю. Цю інформацію Ростолопа назвала недостовірною.

"Повідомляю, що замовна інформація про мою причетність до торгівлі та незаконного зберігання вогнепальної зброї вигадана, обшуки в мене не проводились та ніяке майно не вилучалось", - заявила Ростолопа та додала, що вже звернулася в СБУ через інформаційну атаку із застосуванням фейкових сайтів новин та анонімних Телеграм-каналів. Вона сподівається, що розслідування зможе встановити коло осіб причетних до цієї атаки.

"Вважаю, що в період війни така дезінформація суспільства підриває довіру суспільства до правоохоронних органів, розпалює ворожнечу та завдає моральних страждань українцям, які щоденно потерпають від російської збройної агресії", - додала Ростолопа.