Радниця глави Київської ОВА прокоментувала звинувачення на свою адресу щодо роботи на "російську" компанію

ukenru
14:28 • 97610 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 92114 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 100055 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 97122 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 104851 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 102130 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 126389 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141203 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142768 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 290249 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7 м/с
47 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 78674 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 89485 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 82373 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 78008 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 48519 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 97713 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 290321 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 389426 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 402172 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 315353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 36795 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 35910 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 74469 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 89813 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 100013 перегляди
Актуальне
Радниця глави Київської ОВА прокоментувала звинувачення на свою адресу щодо роботи на "російську" компанію

Радниця глави Київської ОВА прокоментувала звинувачення на свою адресу щодо роботи на "російську" компанію

Київ • УНН

 • 163393 перегляди

Євгенія Ростолопа, радник голови Київської ОВА, наголосила, що не має жодного відношення до російської компанії чи торгівлі зброєю, назвавши звинувачення на свою адресу вигаданими інформаційними атаками.

Радниця начальника Київської ОВА Євгенія Ростолопа у коментарі УНН прояснила ситуацію щодо нібито роботи на російську компанію, а також відповіла на звинувачення у причетності до торгівлі зброєю.

Ростолопа зазначила, що останнім часом піддається систематичним інформаційним атакам та пов’язує це зі своєю адвокатською діяльністю.

Вона також прояснила ситуацію щодо її нібито роботи на російську компанію.

"31 жовтня 2013 року в місті Київ, у відповідності до вимог чинного законодавства України, було зареєстроване УКРАЇНСЬКЕ товариство "КОНДОР-ЕКО-Україна" до складу засновників якого увійшло українське підприємство, громадянка України, російське підприємство та громадянин росії, а мене було призначено на посаду директора.

Згідно Протоколу загальних зборів товариства та наказу, мене з 10.12.2013 року звільнено з посади директора та призначено нового директора товариства.

Товариство мене звільнило, але новим директором не було подано документи державному реєстратору для внесення змін до відомостей в ЄДРПОУ", - пояснила Ростолопа.

Вона наголосила, що більше 10 років не має жодного відношення до цього товариства та не є особою, яка має право самостійно ініціювати внесення змін в ЄДРПОУ.

"Я ніколи не отримувала жодних доходів, а дане товариство ніколи не здійснювало господарської діяльності", - додала адвокатка.

Вона також додала документ, що підтверджує правдивість її слів про те, що вона немає жодного стосунку до згаданої компанії.

Image

Крім того, останнім часом ширилась інформація про її нібито причетність до торгівлі зброєю. Цю інформацію Ростолопа назвала недостовірною.

"Повідомляю, що замовна інформація про мою причетність до торгівлі та незаконного зберігання вогнепальної зброї вигадана, обшуки в мене не проводились та ніяке майно не вилучалось", - заявила Ростолопа та додала, що вже звернулася в СБУ через інформаційну атаку із застосуванням фейкових сайтів новин та анонімних Телеграм-каналів. Вона сподівається, що розслідування зможе встановити коло осіб причетних до цієї атаки.

"Вважаю, що в період війни така дезінформація суспільства підриває довіру суспільства до правоохоронних органів, розпалює ворожнечу та завдає моральних страждань українцям, які щоденно потерпають від російської збройної агресії", - додала Ростолопа.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
telegramTelegram
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69