Радниця глави Київської ОВА звернулась до СБУ через інформаційну атаку на неї: що відомо

Радниця начальника Київської ОВА Євгенія Ростолопа стверджує, що інформація про нібито її співпрацю із російськими компаніями є неправдивою. Вона заявила про інформаційну атаку на неї та вже звернулась до СБУ для розслідування подібних закидів у її бік. Про це Євгенія Ростолопа повідомила у Facebook, передає УНН.

"Пройшло зовсім небагато часу з першої інформаційної атаки на мене, як вже мої опоненти запустили чергову гостросюжетну казку про те, як я працюю на російські компанії та забудовників. Чесно кажучи, дуже засмучує скупість та недолугість жанру цієї писанини. Ще раз, для тих, хто не розуміє з першого разу, повторюю! На російські компанії я не працюю, про що раніше писала у своєму дописі", - написала Євгенія Ростолопа.

На звинувачення у нібито лобіюванні інтересів забудовника в Ірпені Олександра Пікуліка, Ростолопа відповіла, що вона надає правову допомогу забудовникам виключно в межах чинного законодавства, та лише у випадку, коли проти цього забудовника вчиняються протиправні дії.

"Щодо вищезазначених закидів в мій бік, можу констатувати, що цим уже займається СБУ в рамках поданого мною звернення! ", - вказала помічниця глави Київської ОВА.