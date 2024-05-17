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Радниця глави Київської ОВА звернулась до СБУ через інформаційну атаку на неї: що відомо

Радниця глави Київської ОВА звернулась до СБУ через інформаційну атаку на неї: що відомо

Київ • УНН

 • 18867 перегляди

Радниця голови Київської ОВА Євгенія Ростолопа заперечує звинувачення у співпраці з російськими компаніями, заявляє про інформаційну атаку на неї та звернулася до СБУ з проханням розслідувати такі звинувачення.

Радниця начальника Київської ОВА Євгенія Ростолопа стверджує, що інформація про нібито її співпрацю із російськими компаніями є неправдивою. Вона заявила про інформаційну атаку на неї та вже звернулась до СБУ для розслідування подібних закидів у її бік. Про це Євгенія Ростолопа повідомила у Facebook, передає УНН.  

"Пройшло зовсім небагато часу з першої інформаційної атаки на мене, як вже мої опоненти запустили  чергову гостросюжетну казку про те, як я працюю на російські компанії та забудовників. Чесно кажучи, дуже засмучує скупість та недолугість жанру цієї писанини. Ще раз, для тих, хто не розуміє з першого разу, повторюю!  На російські компанії я не працюю, про що раніше писала у своєму дописі",  - написала Євгенія Ростолопа. 

На звинувачення у нібито лобіюванні інтересів забудовника в Ірпені Олександра Пікуліка, Ростолопа відповіла, що вона надає правову допомогу забудовникам виключно в межах чинного законодавства, та лише у випадку, коли проти цього забудовника вчиняються протиправні дії.

"Щодо вищезазначених закидів в мій бік, можу констатувати, що цим уже займається СБУ в рамках поданого мною звернення! ", - вказала помічниця глави Київської ОВА.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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