Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

Советник начальника Киевской ОГА Евгения Ростолопа утверждает, что информация о якобы ее сотрудничестве с российскими компаниями является ложной. Она заявила об информационной атаке на нее и уже обратилась в СБУ для расследования подобных упреков в ее сторону. Об этом Евгения Ростолопа сообщила в Facebook, передает УНН.

Прошло совсем немного времени с первой информационной атаки на меня, как уже мои оппоненты запустили очередную остросюжетную сказку о том, как я работаю на российские компании и застройщиков. Честно говоря, очень огорчает скупость и несостоятельность жанра этой писанины. Еще раз, для тех, кто не понимает с первого раза, повторяю! На российские компании я не работаю, о чем ранее писала в своей заметке - написала Евгения Ростолопа.

На обвинения в якобы лоббировании интересов застройщика в Ирпене Александра Пикулика, Ростолопа ответила, что она оказывает правовую помощь застройщикам исключительно в рамках действующего законодательства, и только в случае, когда против этого застройщика совершаются противоправные действия.

"Относительно вышеупомянутых упреков в мою сторону, могу констатировать, что этим уже занимается СБУ в рамках поданного мною обращения! ", - указала помощница главы Киевской ОВА.