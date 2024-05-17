Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  31272 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  104475 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  131546 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124232 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118063 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  165082 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64658 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  159411 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135604 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140179 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

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Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  165082 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  159411 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  221715 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  241505 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  442690 просмотра

Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

Советница главы Киевской ОГА Евгения Ростолопа отрицает обвинения в сотрудничестве с российскими компаниями, заявляет об информационной атаке на нее и обратилась в СБУ с просьбой расследовать такие обвинения.

политика •   •  2086 просмотра
Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон

Президент Украины Зеленский подписал закон, который позволяет условно освобождать заключенных для прохождения военной службы во время мобилизации или военного положения, за исключением осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство или коррупция.

Война •   •  3369 просмотра
Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон

ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

ФИФА утвердила пять принципов борьбы с расизмом в футболе. Президент Федерации Джанни Инфантино отметил, что в футболе единственный цвет, который имеет значение в игре, - цвет формы игроков,

спорт •   •  2697 просмотра
ФИФА утвердила 5 принципов борьбы с расизмом в футболе

Силы сопротивления Мариуполя обнаружили крупнейший полигон рф на юге Донетчины

Мариупольское сопротивление обнаружило крупнейший российский военный полигон на юге Донецкой области, на который перебрасывают технику оккупантов и тренируют бригады.

Война •   •  3504 просмотра
Силы сопротивления Мариуполя обнаружили крупнейший полигон рф на юге Донетчины

Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН

Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН, оправдывая свою военную операцию в Рафахе, как самооборону от боевиков ХАМАС, которые обстреливали его ракетами и удерживали заложников.

Новости Мира •   •  3161 просмотра
Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН

Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес очередную операцию после покушения, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Новости Мира •   •  3062 просмотра
Премьер Словакии Фицо перенес очередную операцию. Его состояние остается очень серьезным

Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

С временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию эвакуировали трех братьев и сестру в возрасте от 2 до 12 лет.

Общество •   •  4133 просмотра
Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

Правительство мобилизовало около 420 миллиардов гривен на финансирование критически важных потребностей за счет таких мер, как перераспределение налогов, дивидендов и прибыли.

Экономика •   •  3667 просмотра
Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

Партизаны АТЕШ обнародовали данные о ключевом инженерном объекте Черноморского флота россии, расположенном под Бахчисараем, который активно использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи.

Война •   •  4411 просмотра
Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

россия усиливает артиллерийские обстрелы прифронтовых районов Запорожской области, осуществив 1 827 ударов с начала недели.

Война •   •  4222 просмотра
рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье