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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент поддержал декриминализацию использования гуманитарной помощи коммунальщиками

Парламент поддержал декриминализацию использования гуманитарной помощи коммунальщиками

Киев  •  УНН

 • 11682 просмотра

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Верховная Рада поддержала в первом чтении декриминализацию использования гуманитарной помощи коммунальными предприятиями. Законопроект позволит использовать полученную технику для предоставления услуг населению по установленным тарифам.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который декреминализирует уголовную ответственность для должностных лиц, в случае продажи или использования гуманитарной помощи, при реализации жизненно важных функций. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12250.

Детали

"№12250 - совершенствование ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи государственными и коммунальными предприятиями. За основу (259)", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, должностные лица или работники государственных и коммунальных предприятий не будут нести уголовную ответственность в случае продажи или использования гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли при реализации такими предприятиями жизненно важных функций или услуг, определенных законом "О критической инфраструктуре".

В пояснительной записке указывается, что в результате вооруженной российской агрессии существенные убытки испытывают, к сожалению, объекты критической инфраструктуры, в том числе и парки автомобильной и специализированной государственной и коммунальной техники, которые использовались государственными предприятиями и общинами для обеспечения выполнения жизненно важных функций и предоставления услуг гражданскому населению.

Нардепы приводят пример, что за время оккупации Херсонской городской территориальной общины военными формированиями РФ и после деоккупации во время массированных обстрелов гражданской инфраструктуры, уничтожено, похищено и повреждено около 90% техники коммунальных предприятий, которая использовалась в процессе осуществления их уставной деятельности.

"В условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины, учитывая дефицит государственного и местного бюджетов, сейчас использование гуманитарной помощи является почти единственной возможностью надлежащей организации жизнедеятельности городов и общин и предоставления жизненно важных услуг", - говорится в записке.

Также отмечается, что переданная международными организациями территориальной общине гуманитарная и благотворительная помощь для улучшения предоставления коммунальных услуг, например для обеспечения перевозки пассажиров, не всегда может быть полноценно использована по назначению.

Коммунальное предприятие осуществляет пассажирские перевозки по установленным тарифам, к составляющим которых относится и прибыль предприятия, а значит фактически не имеет права использовать транспортные средства, которые были переданы в качестве гуманитарной помощи. Это приводит к невозможности улучшения уровня предоставления услуг по пассажирским перевозкам на территории общины, и одновременно - к лишним расходам, связанным с сохранением и содержанием этих транспортных средств.

Еще одним примером, который приводят нардепы, является ситуация в Харькове, где за последние годы были получены от европейских городов партнеров автобусы, трамваи, троллейбусы и т.д., но город не имеет возможности полноценно предоставлять услуги гражданскому населению с использованием указанной техники.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который дает разрешение на использование на коммунальных предприятиях техники, переданной международными партнерами в качестве помощи.

Павел Башинский

Павел Башинский

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