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Парламент підтримав декриміналізацію використання гуманітарної допомоги комунальниками

Парламент підтримав декриміналізацію використання гуманітарної допомоги комунальниками

Київ • УНН

 • 41313 перегляди

Верховна Рада підтримала у першому читанні декриміналізацію використання гуманітарної допомоги комунальними підприємствами. Законопроєкт дозволить використовувати отриману техніку для надання послуг населенню за встановленими тарифами.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який декреміналізує кримінальну відповідальність для службових осіб, у разі продажу, або використання гуманітарної допомоги, під час реалізації життєво важливих функцій. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12250.

Деталі

"№12250 - удосконалення відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги державними та комунальними підприємствами. За основу (259)", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, службові особи, або працівники державних та комунальних підприємств не нестимуть кримінальну відповідальність у разі продажу, або використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку під час реалізації такими підприємствами життєво важливих функцій або послуг, визначених законом "Про критичну інфраструктуру".

В пояснювальній записці вказуєть, що внаслідок збройної російської агресії суттєвих збитків зазнають, на жаль, об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі і парки автомобільної та спеціалізованої державної і комунальної техніки, які використовувалися державними підприємствами та громадами для забезпечення виконання життєво важливих функцій та надання послуг цивільному населенню.

Нардепи наводять приклад, що за час окупації Херсонської міської територіальної громади військовими формуваннями рф та після деокупації під час масованих обстрілів цивільної інфраструктури, знищено, викрадено та пошкоджено близько 90 % техніки комунальних підприємств, яка використовувалась в процесі провадження їхньої статутної діяльності.

"В умовах триваючої агресії рф проти України, з огляду на дефіцит державного та місцевого бюджетів, наразі використання гуманітарної допомоги є майже єдиною можливістю належної організації життєдіяльності міст та громад та надання життєво важливих послуг", - йдеться в записці.

Також зазначається, що передана міжнародними організаціями територіальній громаді гуманітарна та благодійна допомога для покращення надання комунальних послуг, наприклад для забезпечення перевезення пасажирів, не завжди може бути повноцінно використана за призначенням.

Комунальне підприємство здійснює пасажирські перевезень за встановленими тарифами, до складових яких належить і прибуток підприємства, а отже фактично не має права використовувати транспортні засоби, що були передані як гуманітарна допомога. Це призводить до неможливості покращення рівня надання послуг з пасажирських перевезень на території громади, і водночас – до зайвих витрат, пов’язаних зі збереженням та утриманням цих транспортних засобів.

Ще одним прикладом, який наводять нардепи, є ситуація у Харкові, де за останні роки було отримано від європейських міст партнерів автобуси, трамваї, тролейбуси тощо, але місто не має змоги повноцінно надавати послуги цивільному населенню з використанням вказаної техніки.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який надає дозвіл на використання на комунальних підприємствах техніки, що була передана міжнародними партнерами як допомога.

Павло Башинський

Павло Башинський

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