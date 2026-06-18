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Парламент открыл путь к увеличению расходов на оборону на 1,56 трлн гривен

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Рада разблокировала закон об увеличении оборонных расходов на 1,56 трлн гривен. Деньги направят на зарплаты военным и модернизацию техники.

Парламент открыл путь к увеличению расходов на оборону на 1,56 трлн гривен

Парламент 18 июня отклонил семь проектов постановлений, предлагавших отменить решение о принятии Закона об изменениях в государственную смету на 2026 год. Об этом сообщает УНН.

Детали

Речь идет о законопроекте №15224, который предусматривал, в частности, и увеличение финансирования Вооруженных сил Украины. Народные избранники, отклонив соответствующие проекты, тем самым дали документу "зеленую волну". Ведь теперь его может подписать глава государства и закон вступит в силу.

Парламентарии отказались давать ход семи постановлениям, которые касались отмены решения Верховной Рады Украины от 10.06.2026 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Рада разблокировала использование средств ЕС для дополнительного финансирования обороны: что говорят в Минобороны

На решение парламентариев уже отреагировал министр обороны Украины Михаил Федоров. В своем официальном Telegram-канале он написал, что оно позволяет завершить процедуру принятия изменений в государственный бюджет и своевременно привлечь финансовую помощь Европейского Союза.

Сегодня у Украины есть шанс закрепить стратегическую инициативу на поле боя. Наши дальнобойные возможности растут, беспилотные системы масштабируются рекордными темпами, а Силы обороны проходят крупнейшую трансформацию за годы независимости. Важно сохранить этот темп и не допустить пауз в обеспечении потребностей украинских военных

— написал Федоров.

Он поблагодарил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и народных депутатов за оперативное рассмотрение вопроса и поддержку решения.

Федоров отметил, что дополнительные средства планируют направить на выплату денежного довольствия военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд Сил обороны.

Что нужно знать о законопроекте об изменениях в Госбюджет-2026

10 июня 2026 года народные избранники поддержали законопроект №15224 О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Свои голоса "за" отдали 242 парламентария.

О чем идет речь в проекте закона

Согласно законопроекту, доходы государственного бюджета в 2026 году должны вырасти почти до 5,2 трлн гривен вместо ранее предусмотренных 2,9 трлн гривен. Расходы также увеличиваются — с 2,6 трлн гривен до почти 3,8 трлн гривен.

Отдельно документ предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен. В частности, расходы Национальной гвардии Украины увеличатся с более чем 186 млрд гривен до более чем 202 млрд гривен. Финансирование Министерства внутренних дел вырастет с более чем 503 млрд гривен до более чем 533 млрд гривен, а расходы Министерства обороны достигнут более 3,4 трлн гривен.

Кроме того, финансирование Государственной специальной службы транспорта Украины увеличится до более чем 58,4 млрд гривен, то есть на 2,13 млрд гривен. Расходы Главного управления разведки вырастут до более чем 31,5 млрд гривен, что на 1,83 млрд гривен больше. Служба безопасности Украины получит более 43,3 млрд гривен, с дополнительным увеличением на 2,47 млрд гривен.

Также закон дает Кабинету министров возможность в 2026 году распределять бюджетные назначения для реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. При необходимости правительство сможет открывать новые бюджетные программы, в частности для трансфертов местным бюджетам. Для этого в Резервный фонд планируют добавить 40 млрд гривен.

Почему законотворцы раскритиковали документ

Заметим, что ранее документ уже подвергался критике. Так, народный депутат и лидер объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков негативно отозвался об изменениях в государственную смету потому, что деньги, предусмотренные на вооружение для ВСУ, направлялись в резервный фонд. 

Эти деньги могут пойти на другие государственные программы, тогда как вопрос повышения выплат военным остается нерешенным

— отметил Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

Парламентарий также акцентировал внимание на том, что минимальная выплата в более чем 20 тысяч грн не индексировалась несколько лет и из-за инфляции потеряла реальную покупательную способность.

Свое мнение по этому поводу высказал и народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с представителями депутатских фракций сообщила, что текущий дефицит финансирования армии без учета изменений в оплате труда составляет около 150 млрд гривен.

Отдельно, по его данным, еще 120 млрд гривен необходимо для реализации анонсированного повышения выплат военнослужащим. Таким образом, общая дополнительная потребность в финансировании составляет около 270 млрд гривен.

Железняк отметил, что эти средства не были предусмотрены в изменениях в государственный бюджет, которые Верховная Рада приняла накануне. Ведь согласно принятым изменениям, финансирование сектора безопасности и обороны увеличивается на 1,56 трлн гривен.

В Министерстве финансов объясняли, что общий ресурс на оборону и безопасность с учетом изменений должен составить более 4,3 трлн гривен.

В Минобороны также сообщали, что дополнительные средства должны быть направлены, в частности, на развитие вооружения и военной техники, денежное довольствие военнослужащих и другие нужды сектора обороны.

В то же время, по словам Железняка, даже после принятия изменений в бюджет останется отдельная потребность в финансировании текущих расходов армии и реформы оплаты труда военных.

Контекст

Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в системе выплат для военнослужащих. В частности, речь шла о повышении минимальной зарплаты для военных в тылу до 30 тысяч гривен, а также о существенном увеличении выплат для бойцов, находящихся на первой линии.

Впоследствии министр обороны Михаил Федоров сообщил, что на запуск первого этапа реформы денежного довольствия военных в 2026 году удалось найти около 60 млрд грн внутри Минобороны. По его словам, эти средства были высвобождены благодаря аудиту, оптимизации расходов, отказу от ненужных закупок и экономии на тендерах.

Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины08.06.26, 18:13 • 82605 просмотров

Александра Василенко

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