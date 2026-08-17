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Парламент Ирана поддержал законопроект о криминализации контактов с враждебными СМИ

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Парламент Ирана одобрил законопроект, предусматривающий наказание за контакты с американскими и израильскими СМИ. Интервью с ними будут караться лишением свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Парламент Ирана поддержал законопроект о криминализации контактов с враждебными СМИ

Парламент Ирана в воскресенье одобрил общие принципы законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за контакты со СМИ и организациями, которые власти страны считают враждебными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское издание Shargh, пишет УНН.

Подробности

Документ касается, в частности, американских и израильских СМИ, а также организаций, финансируемых США или Израилем. За интервью или участие в дискуссиях с такими медиа предлагается наказывать лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет.

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В то же время член судебно-правовой комиссии парламента Осман Салари заявил, что отдельные положения документа еще не обсуждались и не были одобрены, поэтому опубликованные детали не следует считать окончательными.

Законопроект усилит контроль за контактами с иностранцами

Контакты с другими иностранными СМИ предлагается разрешать после уведомления министерства разведки. Общение с иностранными посольствами и организациями без уведомления и письменного разрешения МИД может наказываться штрафами и ограничением социальных прав.

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Документ также предусматривает ограничение передачи информации иностранцам без разрешения разведки и научного сотрудничества с учреждениями, не включенными в утвержденный список. За политические или законодательные предложения под руководством иностранных разведслужб, если они наносят ущерб безопасности или независимости Ирана, предлагается до 30 лет лишения свободы.

Законопроект должны рассмотреть постатейно, после чего его передадут на рассмотрение Совета стражей. Только после его одобрения документ может вступить в силу.

Иран уже усиливал ответственность за сотрудничество с иностранными организациями после 12-дневной войны с Израилем в 2025 году. В этом месяце фотожурналистку Ялду Моайери приговорили к 15 годам лишения свободы, в частности за интервью для медиа, которые власти считают враждебными.

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Степан Гафтко

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