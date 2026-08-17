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Парламент Ірану підтримав законопроєкт про криміналізацію контактів із ворожими ЗМІ

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Парламент Ірану схвалив законопроєкт, що передбачає покарання за контакти з американськими та ізраїльськими медіа. Інтерв'ю з ними каратимуться позбавленням волі від 6 місяців до 2 років.

Парламент Ірану підтримав законопроєкт про криміналізацію контактів із ворожими ЗМІ

Парламент Ірану в неділю схвалив загальні принципи законопроєкту, який передбачає кримінальну відповідальність за контакти зі ЗМІ та організаціями, які влада країни вважає ворожими. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське видання Shargh, пише УНН.

Деталі

Документ стосується, зокрема, американських та ізраїльських ЗМІ, а також організацій, що фінансуються США або Ізраїлем. Інтерв'ю або участь у дискусіях із такими медіа пропонується карати позбавленням волі від шести місяців до двох років.

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Водночас член судово-правової комісії парламенту Осман Саларі заявив, що окремі положення документа ще не обговорювалися та не були схвалені, тому оприлюднені деталі не слід вважати остаточними.

Законопроєкт посилить контроль за контактами з іноземцями

Контакти з іншими іноземними ЗМІ пропонується дозволяти після повідомлення міністерства розвідки. Спілкування з іноземними посольствами та організаціями без повідомлення і письмового дозволу МЗС може каратися штрафами та обмеженням соціальних прав.

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Документ також передбачає обмеження передачі інформації іноземцям без дозволу розвідки та наукової співпраці з установами поза затвердженим списком. За політичні чи законодавчі пропозиції під керівництвом іноземних розвідслужб, якщо вони завдають шкоди безпеці або незалежності Ірану, пропонується до 30 років ув'язнення.

Законопроєкт мають розглянути постатейно, після чого його передадуть на розгляд Ради опікунів. Лише після її схвалення документ може набути чинності.

Іран уже посилював відповідальність за співпрацю з іноземними організаціями після 12-денної війни з Ізраїлем у 2025 році. Цього місяця фотожурналістку Ялду Моайєрі засудили до 15 років ув'язнення, зокрема за інтерв'ю для медіа, які влада вважає ворожими.

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Степан Гафтко

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