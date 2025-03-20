Папа Франциск выздоравливает: Понтифик больше не нуждается в вентиляции легких
Киев • УНН
Состояние Папы Римского Франциска улучшается, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Понтифик находится в больнице из-за респираторной инфекции.
Папа Римский Франциск больше не нуждается в вентиляции, поскольку состояние его здоровья улучшается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным Ватикана, Понтифик больше не использует искусственную вентиляцию легких для облегчения дыхания ночью.
Подтверждено, что клиническое состояние Святейшего Отца улучшается
Как известно, Понтифик находится в римской больнице Джемелли почти пять недель из-за тяжелой респираторной инфекции, которая потребовала дальнейшего лечения.
Напомним
На днях Папа Римский Франциск написал письмо, в котором указал на абсурдность войны, и призвал помнить о силе слова и необходимости разоружить Землю. Понтифик также призвал к дипломатии и миру.
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