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Папа Франциск у листі з лікарні вказав на абсурдність війни і закликав до "роззброєння слів, умів і Землі"

Київ • УНН

 • 12872 перегляди

У листі Папа Франциск наголосив на важливості правдивих слів, які об'єднують, а не роз'єднують. Він закликав до дипломатії та миру, особливо на тлі абсурдності війни.

Папа Франциск у листі з лікарні вказав на абсурдність війни і закликав до "роззброєння слів, умів і Землі"

Папа Римський Франциск написав листа, де вказав абсурдність війни і закликав пам'ятати про силу слова та роззброїти Землю, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

Лист був написаний 14 березня, але оприлюднений напередодні розмови між російським диктатором володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом.

"Справді, людська неміч здатна допомогти нам краще зрозуміти, що триває, а що минає, що допомагає нам жити, а що вбиває. Можливо, саме тому ми так часто схильні заперечувати обмеження та уникати немічних і поранених людей: вони здатні поставити під сумнів напрямок, який ми обрали, як окремі особи, так і як спільнота загалом", – пише Папа Франциск у листі, датованому 14 березня, який він надіслав з лікарні.

Папа повторив те, що вже писав кілька тижнів тому у зверненні з нагоди недільної молитви "Ангел Господній", а саме, що "у контексті переживання хвороби війна виглядає ще абсурднішою", пише видання.

"Я хотів би заохотити Вас і всіх тих, хто присвячує свою працю та інтелектуальні здібності інформуванню за допомогою засобів комунікації, які зараз об'єднують наш світ в режимі реального часу: відчувате важливість слів", – закликав понтифік, підкреслюючи, що йдеться не просто про слова, а про факти, що розбудовують наше середовище.

"Вони можуть об'єднувати або роз'єднувати, служити правді або послуговуватися нею, – пояснив Папа. – Ми повинні роззброїти слова, роззброїти уми і роззброїти Землю. Існує велика потреба в рефлексії, в спокої, в відчутті складності ситуації. В той час як війна лише спустошує громади і довкілля, не пропонуючи вирішення конфліктів, дипломатія і міжнародні організації потребують нових живильних соків і довіри. Релігії, до того ж, можуть черпати з духовності народів, щоб знову розпалити прагнення до братерства і справедливості, надію на мир".

Все це, як підсумовує Святіший Отець, вимагає зусиль, труду, тиші та слів. "Почуваймося об’єднаними в цьому зусиллі, яке Благодать з неба не переставатиме надихати та супроводити", – завершив Папа.

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним18.03.25, 07:18 • 112728 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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