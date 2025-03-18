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Папа Франциск в письме из больницы указал на абсурдность войны и призвал к "разоружению слов, умов и Земли"

Киев • УНН

 • 12845 просмотра

В письме Папа Франциск подчеркнул важность правдивых слов, которые объединяют, а не разъединяют. Он призвал к дипломатии и миру, особенно на фоне абсурдности войны.

Папа Франциск в письме из больницы указал на абсурдность войны и призвал к "разоружению слов, умов и Земли"

Папа Римский Франциск написал письмо, где указал абсурдность войны и призвал помнить о силе слова и разоружить Землю, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Письмо было написано 14 марта, но обнародовано накануне разговора между российским диктатором владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Действительно, человеческая немощь способна помочь нам лучше понять, что продолжается, а что проходит, что помогает нам жить, а что убивает. Возможно, именно поэтому мы так часто склонны отрицать ограничения и избегать немощных и раненых людей: они способны поставить под сомнение направление, которое мы выбрали, как отдельные лица, так и как сообщество в целом", – пишет Папа Франциск в письме, датированном 14 марта, которое он направил из больницы.

Папа повторил то, что уже писал несколько недель назад в обращении по случаю воскресной молитвы "Ангел Господень", а именно, что "в контексте переживания болезни война выглядит еще абсурднее", пишет издание.

"Я хотел бы призвать Вас и всех тех, кто посвящает свой труд и интеллектуальные способности информированию с помощью средств коммуникации, которые сейчас объединяют наш мир в режиме реального времени: чувствуйте важность слов", – призвал понтифик, подчеркивая, что речь идет не просто о словах, а о фактах, которые строят нашу среду.

"Они могут объединять или разъединять, служить правде или пользоваться ею, – объяснил Папа. – Мы должны разоружить слова, разоружить умы и разоружить Землю. Существует большая потребность в рефлексии, в спокойствии, в ощущении сложности ситуации. В то время как война лишь опустошает общины и окружающую среду, не предлагая решения конфликтов, дипломатия и международные организации нуждаются в новых живительных соках и доверии. Религии, к тому же, могут черпать из духовности народов, чтобы снова разжечь стремление к братству и справедливости, надежду на мир".

Все это, как подытоживает Святейший Отец, требует усилий, труда, тишины и слов. "Чувствуем себя объединенными в этом усилии, которое Благодать с неба не перестанет вдохновлять и сопровождать", – завершил Папа.

Трамп заявил о согласовании элементов мирного соглашения перед разговором с путиным18.03.25, 07:18 • 112717 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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