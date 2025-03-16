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Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Киев • УНН

 • 39371 просмотра

Ватикан опубликовал первое фото Папы Франциска после госпитализации. На снимке понтифик совершает мессу в больничной часовне, состояние его здоровья стабильное и улучшается.

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

На снимке можно увидеть Папу Франциска, совершающего мессу в больничной часовне.

Передает УНН со ссылкой на Vatican News и ANSA.

В воскресенье Ватикан опубликовал первую фотографию Папы Франциска с момента его госпитализации более месяца назад в римскую больницу "Джемелли", где он остается, хотя состояние его здоровья улучшилось.

Папу можно увидеть, когда он служит Мессу в больничной часовне, если смотреть сбоку.

Источники в Ватикане подтверждают, что состояние Папы стабильное и демонстрирует признаки улучшения, но ему по-прежнему требуется лечение в больнице. 

Согласно сообщениям, Папа Римский продолжает кислородную терапию с высоким потоком, постепенно уменьшая потребность в неинвазивной искусственной вентиляции легких ночью. Франциск все еще нуждается в медицинской терапии в больнице, двигательной и дыхательной физиотерапии.

Напомним

Ранее УНН передавал:

88-летний понтифик положительно реагирует на лечение двусторонней пневмонии, его состояние стабильное. 

9 марта врачи не давали никаких официальных сообщений, при этом источники в Ватикане подтвердили стабильность состояния Понтифика. Его состояние незначительно улучшилось, впрочем, клиническая картина "остается сложной".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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