Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів

Папа Римський Франциск добре реагує на лікування двосторонньої пневмонії та останніми днями демонструє "поступове, невелике покращення". Проте лікарі, як і раніше, утримуються від прогнозів. Про це інформує Аssociated Рress (АР) із посиланням на пресслужбу Святого Престолу (Ватикан), передає УНН.

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Зазначається, що стан 88-річного понтифіка залишається стабільним: у нього немає температури, а рівень кисню в крові хороший.

Лікарі заявили, що така стабільність "як наслідок, свідчить про хорошу реакцію на терапію". Це був перший раз, коли лікарі повідомили, що Франциск позитивно відреагував на лікування складної інфекції легень, яку було діагностовано після його госпіталізації 14 лютого