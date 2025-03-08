Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів
Київ • УНН
88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний. Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі вже четвертий тиждень через респіраторні проблеми.
Папа Римський Франциск добре реагує на лікування двосторонньої пневмонії та останніми днями демонструє "поступове, невелике покращення". Проте лікарі, як і раніше, утримуються від прогнозів. Про це інформує Аssociated Рress (АР) із посиланням на пресслужбу Святого Престолу (Ватикан), передає УНН.
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Зазначається, що стан 88-річного понтифіка залишається стабільним: у нього немає температури, а рівень кисню в крові хороший.
Лікарі заявили, що така стабільність "як наслідок, свідчить про хорошу реакцію на терапію". Це був перший раз, коли лікарі повідомили, що Франциск позитивно відреагував на лікування складної інфекції легень, яку було діагностовано після його госпіталізації 14 лютого
Яе пише Аssociated Рress, у суботу, 08 березня, Франциск працював і відпочивав протягом дня, оскільки вже четвертий тиждень перебуває в римській лікарні Джемеллі, його стан стабілізувався після кількох нападів гострих респіраторних захворювань минулого тижня.
"Щоб зафіксувати ці початкові покращення і найближчими днями, його лікарі розсудливо зберігають обережний прогноз", - йдеться у заяві Ватикану.
Нагадаємо
09 лютого під час недільної меси на площі Святого Петра Папа Франциск не зміг завершити проповідь через ускладнення дихання. Понтифік передав текст помічнику та закликав військових захищати життя, а не культивувати дух війни.
14 лютого Папу Франциска госпіталізували до римської лікарні для обстеження та лікування бронхіту. Це вже четверта госпіталізація понтифіка в цій лікарні, раніше він мав проблеми з диханням під час проповіді.
Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні07.03.25, 08:17 • 17801 перегляд