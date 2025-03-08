Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33321 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 53940 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57201 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62133 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 73856 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59663 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58082 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124383 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82581 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230162 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23333 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22132 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12022 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12780 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23022 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92797 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124392 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230169 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406456 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398381 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12872 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22225 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23425 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25824 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76205 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів

Київ • УНН

 • 24332 перегляди

88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний. Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі вже четвертий тиждень через респіраторні проблеми.

Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів

Папа Римський Франциск добре реагує на лікування двосторонньої пневмонії та останніми днями демонструє "поступове, невелике покращення". Проте лікарі, як і раніше, утримуються від прогнозів. Про це інформує Аssociated Рress (АР) із посиланням на пресслужбу Святого Престолу (Ватикан), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що стан 88-річного понтифіка залишається стабільним: у нього немає температури, а рівень кисню в крові хороший.

Лікарі заявили, що така стабільність "як наслідок, свідчить про хорошу реакцію на терапію". Це був перший раз, коли лікарі повідомили, що Франциск позитивно відреагував на лікування складної інфекції легень, яку було діагностовано після його госпіталізації 14 лютого

- пише АР.

Яе пише Аssociated Рress, у суботу, 08 березня, Франциск працював і відпочивав протягом дня, оскільки вже четвертий тиждень перебуває в римській лікарні Джемеллі, його стан стабілізувався після кількох нападів гострих респіраторних захворювань минулого тижня.

"Щоб зафіксувати ці початкові покращення і найближчими днями, його лікарі розсудливо зберігають обережний прогноз", - йдеться у заяві Ватикану.

Нагадаємо

09 лютого під час недільної меси на площі Святого Петра Папа Франциск не зміг завершити проповідь через ускладнення дихання. Понтифік передав текст помічнику та закликав військових захищати життя, а не культивувати дух війни.

14 лютого Папу Франциска госпіталізували до римської лікарні для обстеження та лікування бронхіту. Це вже четверта госпіталізація понтифіка в цій лікарні, раніше він мав проблеми з диханням під час проповіді.

Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні07.03.25, 08:17 • 17801 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Папа Франциск
Ватикан
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46