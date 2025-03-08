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Папа Римский хорошо отреагировал на терапию: врачи воздерживаются от прогнозов

Киев • УНН

 • 24313 просмотра

88-летний понтифик позитивно реагирует на лечение двусторонней пневмонии, его состояние стабильное. Франциск находится в римской больнице Джемелли уже четвертую неделю из-за респираторных проблем.

Папа Римский хорошо отреагировал на терапию: врачи воздерживаются от прогнозов

Папа Римский Франциск хорошо реагирует на лечение двусторонней пневмонии и в последние дни демонстрирует "постепенное, небольшое улучшение". Однако врачи по-прежнему воздерживаются от прогнозов. Об этом сообщает Associated Press (АП) со ссылкой на пресс-службу Святого Престола (Ватикан), передает УНН.

Детали

Отмечается, что состояние 88-летнего понтифика остается стабильным: у него нет температуры, а уровень кислорода в крови хороший.

Врачи заявили, что такая стабильность "как следствие, свидетельствует о хорошей реакции на терапию". Это был первый раз, когда врачи сообщили, что Франциск положительно отреагировал на лечение сложной инфекции легких, которая была диагностирована после его госпитализации 14 февраля

- пишет АП.

Как пишет Associated Press, в субботу, 08 марта, Франциск работал и отдыхал в течение дня, поскольку уже четвертую неделю находится в римской больнице Джемелли, его состояние стабилизировалось после нескольких приступов острых респираторных заболеваний на прошлой неделе.

"Чтобы зафиксировать эти начальные улучшения и в ближайшие дни, его врачи разумно сохраняют осторожный прогноз", - говорится в заявлении Ватикана.

Напоминаем

09 февраля во время воскресной мессы на площади Святого Петра Папа Франциск не смог завершить проповедь из-за осложнений дыхания. Понтифик передал текст помощнику и призвал военных защищать жизнь, а не культивировать дух войны.

14 февраля Папу Франциска госпитализировали в римскую больницу для обследования и лечения бронхита. Это уже четвертая госпитализация понтифика в этой больнице, ранее у него были проблемы с дыханием во время проповеди.

Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении07.03.25, 08:17 • 17787 просмотров

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