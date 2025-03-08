Папа Римский хорошо отреагировал на терапию: врачи воздерживаются от прогнозов
Киев • УНН
88-летний понтифик позитивно реагирует на лечение двусторонней пневмонии, его состояние стабильное. Франциск находится в римской больнице Джемелли уже четвертую неделю из-за респираторных проблем.
Папа Римский Франциск хорошо реагирует на лечение двусторонней пневмонии и в последние дни демонстрирует "постепенное, небольшое улучшение". Однако врачи по-прежнему воздерживаются от прогнозов. Об этом сообщает Associated Press (АП) со ссылкой на пресс-службу Святого Престола (Ватикан), передает УНН.
Детали
Отмечается, что состояние 88-летнего понтифика остается стабильным: у него нет температуры, а уровень кислорода в крови хороший.
Врачи заявили, что такая стабильность "как следствие, свидетельствует о хорошей реакции на терапию". Это был первый раз, когда врачи сообщили, что Франциск положительно отреагировал на лечение сложной инфекции легких, которая была диагностирована после его госпитализации 14 февраля
Как пишет Associated Press, в субботу, 08 марта, Франциск работал и отдыхал в течение дня, поскольку уже четвертую неделю находится в римской больнице Джемелли, его состояние стабилизировалось после нескольких приступов острых респираторных заболеваний на прошлой неделе.
"Чтобы зафиксировать эти начальные улучшения и в ближайшие дни, его врачи разумно сохраняют осторожный прогноз", - говорится в заявлении Ватикана.
Напоминаем
09 февраля во время воскресной мессы на площади Святого Петра Папа Франциск не смог завершить проповедь из-за осложнений дыхания. Понтифик передал текст помощнику и призвал военных защищать жизнь, а не культивировать дух войны.
14 февраля Папу Франциска госпитализировали в римскую больницу для обследования и лечения бронхита. Это уже четвертая госпитализация понтифика в этой больнице, ранее у него были проблемы с дыханием во время проповеди.
Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении07.03.25, 08:17 • 17787 просмотров