Перше фото Папи Франциска після госпіталізації: понтифік звершує месу
Київ • УНН
Ватикан опублікував перше фото Папи Франциска після госпіталізації. На знімку понтифік звершує месу в лікарняній каплиці, стан його здоров'я стабільний та покращується.
На знімку можна побачити Папу Франциска, який звершує месу в лікарняній каплиці.
Передає УНН із посиланням на Vatican News та ANSA.
У неділю Ватикан опублікував першу фотографію Папи Франциска з моменту його госпіталізації більше місяця тому в римську лікарню "Джемеллі", де він залишається, хоча стан його здоров'я покращився.
Папу можна побачити, коли він служить Месу в лікарняній каплиці, якщо дивитися збоку.
Джерела у Ватикані підтверджують, що стан Папи стабільний і демонструє ознаки поліпшення, але йому, як і раніше, потрібне лікування в лікарні.
Згідно з повідомленнями, Папа Римський продовжує кисневу терапію з високим потоком, поступово зменшуючи потребу в неінвазивній штучній вентиляції легенів вночі. Франциск все ще потребує медичної терапії в лікарні, рухової та дихальної фізіотерапії.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав:
88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний.
9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина "залишається складною".