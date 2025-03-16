Перше фото Папи Франциска після госпіталізації: понтифік звершує месу

На знімку можна побачити Папу Франциска, який звершує месу в лікарняній каплиці.

Передає УНН із посиланням на Vatican News та ANSA.

У неділю Ватикан опублікував першу фотографію Папи Франциска з моменту його госпіталізації більше місяця тому в римську лікарню "Джемеллі", де він залишається, хоча стан його здоров'я покращився.

Папу можна побачити, коли він служить Месу в лікарняній каплиці, якщо дивитися збоку.

Джерела у Ватикані підтверджують, що стан Папи стабільний і демонструє ознаки поліпшення, але йому, як і раніше, потрібне лікування в лікарні.

Згідно з повідомленнями, Папа Римський продовжує кисневу терапію з високим потоком, поступово зменшуючи потребу в неінвазивній штучній вентиляції легенів вночі. Франциск все ще потребує медичної терапії в лікарні, рухової та дихальної фізіотерапії.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав:

88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний.

9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина "залишається складною".