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Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска

Київ • УНН

 • 21154 перегляди

9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина «залишається складною».

Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска

Через 24 дні після госпіталізації в римську лікарню Джемеллі Папа Франциск все ще намагається позбутися подвійної пневмонії. Водночас стан Понтифіка несуттєво покращився, втім, клінічна картина "залишається складною", повідомляє УНН із посиланням на Today.it.

Деталі

Зазначається, що сьогодні ввечері, у неділю, 9 березня, лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела ЗМІ у Ватикані підтвердили стабільність стану Папи.

Католицька прес-служба заявила, що "існує подальше поліпшення стабільності клінічної картини" Папи Римського, підтверджуючи, що поточна ситуація відповідає прогресу, який вже спостерігався в попередні дні

- йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що наступний офіційний медичний бюлетень про стан здоров’я Понтифіка очікується завтра, у понеділок, 10 березня.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск попри стабільний, але непростий стан здоров’я, у Попільну середу зателефонував до католицької парафії в Газі. Понтифік висловив духовну підтримку священикам і вірянам, які переживають складні часи.

Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів08.03.25, 21:48 • 24332 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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