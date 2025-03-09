Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска

Через 24 дні після госпіталізації в римську лікарню Джемеллі Папа Франциск все ще намагається позбутися подвійної пневмонії. Водночас стан Понтифіка несуттєво покращився, втім, клінічна картина "залишається складною", повідомляє УНН із посиланням на Today.it.

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Зазначається, що сьогодні ввечері, у неділю, 9 березня, лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела ЗМІ у Ватикані підтвердили стабільність стану Папи.

Католицька прес-служба заявила, що "існує подальше поліпшення стабільності клінічної картини" Папи Римського, підтверджуючи, що поточна ситуація відповідає прогресу, який вже спостерігався в попередні дні - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що наступний офіційний медичний бюлетень про стан здоров’я Понтифіка очікується завтра, у понеділок, 10 березня.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск попри стабільний, але непростий стан здоров’я, у Попільну середу зателефонував до католицької парафії в Газі. Понтифік висловив духовну підтримку священикам і вірянам, які переживають складні часи.

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