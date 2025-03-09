Клиническая картина «остается сложной»: СМИ узнали о текущем состоянии Папы Франциска
Киев • УНН
9 марта врачи не давали никаких официальных сообщений, при этом источники в Ватикане подтвердили стабильность состояния Понтифика. Его состояние несущественно улучшилось, тем не менее, клиническая картина «остается сложной».
Через 24 дня после госпитализации в римскую больницу Джемелли Папа Франциск все еще пытается избавиться от двойной пневмонии. В то же время состояние Понтифика незначительно улучшилось, однако клиническая картина "остается сложной", сообщает УНН со ссылкой на Today.it.
Детали
Отмечается, что сегодня вечером, в воскресенье, 9 марта, врачи не давали никаких официальных сообщений, при этом источники СМИ в Ватикане подтвердили стабильность состояния Папы.
Католическая пресс-служба заявила, что "существует дальнейшее улучшение стабильности клинической картины" Папы Римского, подтверждая, что текущая ситуация соответствует прогрессу, который уже наблюдался в предыдущие дни
Издание отмечает, что следующий официальный медицинский бюллетень о состоянии здоровья Понтифика ожидается завтра, в понедельник, 10 марта.
Напомним
Папа Римский Франциск, несмотря на стабильное, но непростое состояние здоровья, в Пепельную среду позвонил в католическую приход в Газе. Понтифик выразил духовную поддержку священникам и верующим, которые переживают сложные времена.
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