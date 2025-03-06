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Папа Франциск підтримав парафію в Газі, перебуваючи на лікуванні

Київ • УНН

 • 15567 перегляди

Попри лікування від двосторонньої пневмонії, Папа Римський зателефонував до католицької парафії в Газі для підтримки вірян. Понтифік продовжує виконувати обов'язки, незважаючи на складний стан здоров'я.

Папа Франциск підтримав парафію в Газі, перебуваючи на лікуванні

Папа Франциск підтримав католицьку громаду Гази, перебуваючи на лікуванні. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

Деталі

Папа Римський Франциск попри стабільний, але непростий стан здоров’я, у Попільну середу зателефонував до католицької парафії в Газі. Понтифік висловив духовну підтримку священикам і вірянам, які переживають складні часи. 

Як повідомляє прес-служба Святого Престолу, Папа продовжує лікування від двосторонньої пневмонії в римській лікарні Джемеллі. Стан залишається контрольованим, без загострень, хоча прогноз залишається обережним. Лікарі застосовують високопоточну оксигенацію, а також неінвазивну вентиляцію легень у вечірній час. 

Попри необхідність ретельного медичного догляду, Папа Франциск продовжує виконувати свої обов’язки. Він узяв участь у літургійному обряді освячення святого попелу, прийняв Євхаристію та провів кілька зустрічей. 

Нагадаємо

Нещодавно було поінформовано, що Папа Франциск перебуває у лікарні через гостру дихальну недостатність та проходить лікування з використанням неінвазивної вентиляції. Понтифік залишається при свідомості, але його стан оцінюється як складний.

Стан Папи Франциска стабільний: що відбувається у лікарні05.03.25, 00:08 • 15864 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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