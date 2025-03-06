Папа Франциск підтримав парафію в Газі, перебуваючи на лікуванні
Київ • УНН
Попри лікування від двосторонньої пневмонії, Папа Римський зателефонував до католицької парафії в Газі для підтримки вірян. Понтифік продовжує виконувати обов'язки, незважаючи на складний стан здоров'я.
Папа Франциск підтримав католицьку громаду Гази, перебуваючи на лікуванні. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.
Деталі
Папа Римський Франциск попри стабільний, але непростий стан здоров’я, у Попільну середу зателефонував до католицької парафії в Газі. Понтифік висловив духовну підтримку священикам і вірянам, які переживають складні часи.
Як повідомляє прес-служба Святого Престолу, Папа продовжує лікування від двосторонньої пневмонії в римській лікарні Джемеллі. Стан залишається контрольованим, без загострень, хоча прогноз залишається обережним. Лікарі застосовують високопоточну оксигенацію, а також неінвазивну вентиляцію легень у вечірній час.
Попри необхідність ретельного медичного догляду, Папа Франциск продовжує виконувати свої обов’язки. Він узяв участь у літургійному обряді освячення святого попелу, прийняв Євхаристію та провів кілька зустрічей.
Нагадаємо
Нещодавно було поінформовано, що Папа Франциск перебуває у лікарні через гостру дихальну недостатність та проходить лікування з використанням неінвазивної вентиляції. Понтифік залишається при свідомості, але його стан оцінюється як складний.
Стан Папи Франциска стабільний: що відбувається у лікарні05.03.25, 00:08 • 15864 перегляди