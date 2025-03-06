Папа Франциск поддержал приход в Газе, находясь на лечении
Киев • УНН
Несмотря на лечение от двусторонней пневмонии, Папа Римский позвонил в католический приход в Газе, чтобы поддержать верующих. Понтифик продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на сложное состояние здоровья.
Папа Франциск поддержал католическую общину Газы, находясь на лечении. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.
Детали
Папа Римский Франциск, несмотря на стабильное, но непростое состояние здоровья, в Пепельную среду позвонил в католическую приход в Газе. Понтифик выразил духовную поддержку священникам и верующим, которые переживают сложные времена.
Как сообщает пресс-служба Святого Престола, Папа продолжает лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице Джемелли. Состояние остается контролируемым, без обострений, хотя прогноз остается осторожным. Врачи применяют высокопоточную оксигенацию, а также неинвазивную вентиляцию легких в вечернее время.
Несмотря на необходимость тщательного медицинского ухода, Папа Франциск продолжает выполнять свои обязанности. Он принял участие в литургическом обряде освящения святого пепла, принял Евхаристию и провел несколько встреч.
Напоминаем
Недавно было сообщено, что Папа Франциск находится в больнице из-за острого дыхательного недостатка и проходит лечение с использованием неинвазивной вентиляции. Понтифик остается в сознании, но его состояние оценивается как сложное.
Состояние Папы Франциска стабильное: что происходит в больнице05.03.25, 00:08 • 15852 просмотра