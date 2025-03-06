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Папа Франциск поддержал приход в Газе, находясь на лечении

Киев • УНН

 • 15567 просмотра

Несмотря на лечение от двусторонней пневмонии, Папа Римский позвонил в католический приход в Газе, чтобы поддержать верующих. Понтифик продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на сложное состояние здоровья.

Папа Франциск поддержал приход в Газе, находясь на лечении

Папа Франциск поддержал католическую общину Газы, находясь на лечении. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.

Детали

Папа Римский Франциск, несмотря на стабильное, но непростое состояние здоровья, в Пепельную среду позвонил в католическую приход в Газе. Понтифик выразил духовную поддержку священникам и верующим, которые переживают сложные времена. 

Как сообщает пресс-служба Святого Престола, Папа продолжает лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице Джемелли. Состояние остается контролируемым, без обострений, хотя прогноз остается осторожным. Врачи применяют высокопоточную оксигенацию, а также неинвазивную вентиляцию легких в вечернее время. 

Несмотря на необходимость тщательного медицинского ухода, Папа Франциск продолжает выполнять свои обязанности. Он принял участие в литургическом обряде освящения святого пепла, принял Евхаристию и провел несколько встреч. 

Напоминаем

Недавно было сообщено, что Папа Франциск находится в больнице из-за острого дыхательного недостатка и проходит лечение с использованием неинвазивной вентиляции. Понтифик остается в сознании, но его состояние оценивается как сложное.

Состояние Папы Франциска стабильное: что происходит в больнице05.03.25, 00:08 • 15852 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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