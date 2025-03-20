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Папа Франциск одужує: Понтифік більше не потребує вентиляції легень

Київ • УНН

 • 17947 перегляди

Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.

Папа Франциск одужує: Понтифік більше не потребує вентиляції легень

Папа Римський Франциск більше не потребує вентиляції, оскільки стан його здоров'я покращується. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними Ватикана, Понтифік більше не використовує штучну вентиляцію легенів для полегшення дихання вночі.

Підтверджено, що клінічний стан Святішого Отця покращується

- йдеться в останньому детальному медичному звіті про стан Папи Франциска.

Як відомо, Понтифік перебуває у римській лікарні Джемеллі майже п'ять тижнів через важку респіраторну інфекцію, яка потребувала подальшого лікування.

Нагадаємо

Днями Папа Римський Франциск написав листа, в якому вказав на абсурдність війни, і закликав пам'ятати про силу слова та необхідність роззброїти Землю. Понтифік також закликав до дипломатії та миру.

Перше фото Папи Франциска після госпіталізації: понтифік звершує месу16.03.25, 20:30 • 39392 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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