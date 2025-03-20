Папа Франциск одужує: Понтифік більше не потребує вентиляції легень
Київ • УНН
Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.
Папа Римський Франциск більше не потребує вентиляції, оскільки стан його здоров'я покращується. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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За даними Ватикана, Понтифік більше не використовує штучну вентиляцію легенів для полегшення дихання вночі.
Підтверджено, що клінічний стан Святішого Отця покращується
Як відомо, Понтифік перебуває у римській лікарні Джемеллі майже п'ять тижнів через важку респіраторну інфекцію, яка потребувала подальшого лікування.
Нагадаємо
Днями Папа Римський Франциск написав листа, в якому вказав на абсурдність війни, і закликав пам'ятати про силу слова та необхідність роззброїти Землю. Понтифік також закликав до дипломатії та миру.
Перше фото Папи Франциска після госпіталізації: понтифік звершує месу16.03.25, 20:30 • 39392 перегляди