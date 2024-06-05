Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  102043 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  109394 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  110763 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  107195 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  77587 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  126080 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  65054 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  61847 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115422 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118359 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Новости по теме
Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

  •  2939 просмотра
Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

  •  4515 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

  •  6319 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

  •  7398 просмотра
Словения признала независимым палестинское государство

Словения признала независимым палестинское государство

  •  7220 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

  •  8690 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

  •  8900 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

  •  8309 просмотра
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

  •  8234 просмотра
Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

  •  10131 просмотра

Популярные

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

  •  41201 просмотра
В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

  •  52194 просмотра
После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

  •  41142 просмотра
Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

  •  45093 просмотра
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

  •  37938 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  117082 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  126081 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  143700 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  188163 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  174492 просмотра

Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций в отношении Международного уголовного суда в ответ на запрос прокурора МУС о выдаче ордера на арест израильских чиновников в связи с войной в Газе.

Новости Мира •   •  2939 просмотра
Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее председателя.

Война •   •  4515 просмотра
Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

По информации от DeepState, на передовой вражеские войска продвинулись в районе Работиного, Победы и в Новоалександровке.

Война •   •  6319 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Война •   •  7398 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Словения признала независимым палестинское государство

Парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.

политика •   •  7220 просмотра
Словения признала независимым палестинское государство

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

По данным, 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток, бесчеловечного обращения и ужасных условий содержания в российском плену, а также систематического физического насилия.

Война •   •  8690 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в шебекино белгородской области рф.

Война •   •  8900 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

TikTok не смог обнаружить 16 рекламных роликов, содержащих дезинформацию о выборах в Европейский парламент, созданных Global Witness, и одобрил их из-за ошибки модератора, несмотря на нарушение правил.

Новости из соцсетей •   •  8309 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Америка успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовки из Калифорнии, подтвердив готовность и эффективность системы в рамках стратегического сдерживания и национальной безопасности.

Новости Мира •   •  8234 просмотра
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области.

Война •   •  10131 просмотра
Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области