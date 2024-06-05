Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда

Палата представителей США приняла закон о санкциях против Международного уголовного суда. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла законопроект, предусматривающий наложение санкций на Международный уголовный суд.

Голосование, состоявшееся с 247 голосами за и 155 голосами против, свидетельствует о значительной поддержке инициативы среди республиканцев.

Главной причиной принятия закона является реакция на решение прокурора Международного уголовного суда, который требовал ордера на арест израильских чиновников, связанных с войной в секторе Газа.

Поддерживая этот шаг, 42 представителя Демократической партии присоединились к республиканцам, отражая единую фронтовую позицию по вопросу поддержки Израиля в Конгрессе.

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