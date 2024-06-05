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Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда
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Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024
Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее председателя.
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке
По информации от DeepState, на передовой вражеские войска продвинулись в районе Работиного, Победы и в Новоалександровке.
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину
Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.
Словения признала независимым палестинское государство
Парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену
По данным, 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток, бесчеловечного обращения и ужасных условий содержания в российском плену, а также систематического физического насилия.
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения
Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в шебекино белгородской области рф.
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС
TikTok не смог обнаружить 16 рекламных роликов, содержащих дезинформацию о выборах в Европейский парламент, созданных Global Witness, и одобрил их из-за ошибки модератора, несмотря на нарушение правил.
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда
Америка успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовки из Калифорнии, подтвердив готовность и эффективность системы в рамках стратегического сдерживания и национальной безопасности.
Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области.