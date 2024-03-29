ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Международный суд ООН принял решение по Израилю

Международный суд ООН принял решение по Израилю

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 00:00  •  7704 просмотра

Read in English

Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.

Международный суд ООН 28 марта выдал новые временные меры в отношении Израиля, поскольку гуманитарная ситуация в осажденной бомбами Газе продолжает ухудшаться. По решению суда Израиль должен принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится на сайте суда, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Международный суд издал новый приказ в ответ на недавний запрос Южно-Африканской Республики, которая подала дело в декабре, обвиняя Израиль в геноциде в Газе.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, с тех пор более 32 000 палестинцев были убиты в результате израильских ударов и атак.

Временные меры Международного суда утверждают, что Израиль, "учитывая ухудшение условий жизни палестинцев в Газе, в частности распространение голода", должен принять "все необходимые и эффективные меры для обеспечения без промедления полного сотрудничества" вместе с Организацией Объединенных Наций беспрепятственное предоставление всеми заинтересованными лицами срочно необходимых основных услуг и гуманитарной помощи  палестинцам по всей Газе".

В мероприятиях указано, что необходимая помощь включает еду, воду, электроэнергию, топливо, жилье, одежду, гигиенические и санитарные требования, а также медицинское обеспечение и медицинское обслуживание.

Дополнение

Новый приказ Международного суда также призывает Израиль, как участника Конвенции о геноциде, принять эти меры, "в частности путем увеличения пропускной способности и количества наземных пунктов пропуска  и содержание их открытыми столько, сколько необходимо".

Дополнительные меры требуют от Израиля "немедленно обеспечить, чтобы его военные не совершали действий, которые представляют нарушение любых прав палестинцев в Газе как защищенной группы" в соответствии с Конвенцией о геноциде.

Это включает "препятствование любыми действиями доставке срочно необходимой гуманитарной помощи".

Суд также решил, что Израиль должен подать в МС отчет обо всех мерах в течение одного месяца.

Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы25 марта 2024, 03:46 • 129181 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
mezhdunarodnii-sudМеждународный суд
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  122284 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  104898 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  107391 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  142665 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140863 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143758 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152432 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127287 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139991 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126646 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Новости по теме
Международный суд ООН принял решение по Израилю

Международный суд ООН принял решение по Израилю

  •  7704 просмотра
В Хмельницкой области раздаются взрывы

В Хмельницкой области раздаются взрывы

  •  7811 просмотра
В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

  •  7194 просмотра
Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

  •  8906 просмотра
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

  •  9989 просмотра
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

  •  12658 просмотра
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

  •  14289 просмотра
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА

Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА

  •  21887 просмотра
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен

В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен

  •  19016 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  20296 просмотра

Популярные

Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

  •  55823 просмотра
Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

  •  82023 просмотра
Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

  •  81508 просмотра
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

  •  77101 просмотра
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

  •  95104 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

  •  122284 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  197216 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  556148 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  507177 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  521321 просмотра

Международный суд ООН принял решение по Израилю

Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.

Война •   •  7704 просмотра
Международный суд ООН принял решение по Израилю

В Хмельницкой области раздаются взрывы

В Хмельницкой области, Украина, прогремели взрывы на фоне сообщений о вражеских ударных беспилотниках, движущихся в этом районе с разных направлений.

Общество •   •  7811 просмотра
В Хмельницкой области раздаются взрывы

В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

Автобус, перевозивший пассажиров из Ботсваны, упал с моста в Южной Африке, что привело к гибели по меньшей мере 45 человек после того, как автобус загорелся.

Общество •   •  7194 просмотра
В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

В результате ночной атаки российских беспилотников "Шахид" в Каменском районе Днепропетровской области был ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Война •   •  8906 просмотра
Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Британская компания Evolve Dynamics разрабатывает для украинских военных беспилотники, устойчивые к радиоэлектронной борьбе, чтобы противостоять российской тактике глушения.

Война •   •  9989 просмотра
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников, сообщил глава областной военной администрации.

Война •   •  12658 просмотра
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

Украина и Польша вдвое приблизились к решению вопроса разблокирования границы польскими фермерами, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

Экономика •   •  14289 просмотра
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА

Несколько российских беспилотников были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в Черкасской области во время постоянной воздушной тревоги.

Война •   •  21887 просмотра
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА

В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен

34-летний мужчина из Сум незаконно обогатился на 619 000 гривен, 10 раз продав несуществующие тракторы через интернет-объявления.

Экономика •   •  19016 просмотра
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре, Украина, произошла серия взрывов, что вызвало воздушную тревогу в регионе, с сообщениями об отключении электроэнергии и угрозе нападения беспилотников с востока.

Война •   •  20296 просмотра
В Днепре прогремели взрывы