Международный суд ООН принял решение по Израилю

Международный суд ООН 28 марта выдал новые временные меры в отношении Израиля, поскольку гуманитарная ситуация в осажденной бомбами Газе продолжает ухудшаться. По решению суда Израиль должен принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится на сайте суда, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Международный суд издал новый приказ в ответ на недавний запрос Южно-Африканской Республики, которая подала дело в декабре, обвиняя Израиль в геноциде в Газе.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, с тех пор более 32 000 палестинцев были убиты в результате израильских ударов и атак.

Временные меры Международного суда утверждают, что Израиль, "учитывая ухудшение условий жизни палестинцев в Газе, в частности распространение голода", должен принять "все необходимые и эффективные меры для обеспечения без промедления полного сотрудничества" вместе с Организацией Объединенных Наций беспрепятственное предоставление всеми заинтересованными лицами срочно необходимых основных услуг и гуманитарной помощи палестинцам по всей Газе".

В мероприятиях указано, что необходимая помощь включает еду, воду, электроэнергию, топливо, жилье, одежду, гигиенические и санитарные требования, а также медицинское обеспечение и медицинское обслуживание.

Дополнение

Новый приказ Международного суда также призывает Израиль, как участника Конвенции о геноциде, принять эти меры, "в частности путем увеличения пропускной способности и количества наземных пунктов пропуска и содержание их открытыми столько, сколько необходимо".

Дополнительные меры требуют от Израиля "немедленно обеспечить, чтобы его военные не совершали действий, которые представляют нарушение любых прав палестинцев в Газе как защищенной группы" в соответствии с Конвенцией о геноциде.

Это включает "препятствование любыми действиями доставке срочно необходимой гуманитарной помощи".

Суд также решил, что Израиль должен подать в МС отчет обо всех мерах в течение одного месяца.

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