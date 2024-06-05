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Палата представників США прийняла закон про введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду

Палата представників США прийняла закон про введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

 • 29623 перегляди

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду у відповідь на запит прокурора МКС про видачу ордера на арешт Ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в Газі.

Палата представників США прийняла закон про санкції проти Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Палата представників Сполучених Штатів Америки прийняла законопроект, який передбачає накладання санкцій на Міжнародний кримінальний суд.

Голосування, яке відбулося з результатом 247 голосів "за" та 155 "проти", свідчить про значну підтримку ініціативи серед республіканців.

Головною причиною прийняття закону є реакція на рішення прокурора Міжнародного кримінального суду, який вимагав ордери на арешт ізраїльських чиновників, пов’язаних з війною в секторі Газа.

Підтримуючи цей крок, 42 представники демократичної партії приєдналися до республіканців, відображаючи єдину фронтову позицію з питання підтримки Ізраїлю в Конгресі.

Міжнародний суд ООН ухвалив рішення щодо Ізраїлю29.03.24, 02:00 • 46378 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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