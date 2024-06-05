Палата представників США прийняла закон про введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду у відповідь на запит прокурора МКС про видачу ордера на арешт Ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в Газі.
Палата представників США прийняла закон про санкції проти Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Палата представників Сполучених Штатів Америки прийняла законопроект, який передбачає накладання санкцій на Міжнародний кримінальний суд.
Голосування, яке відбулося з результатом 247 голосів "за" та 155 "проти", свідчить про значну підтримку ініціативи серед республіканців.
Головною причиною прийняття закону є реакція на рішення прокурора Міжнародного кримінального суду, який вимагав ордери на арешт ізраїльських чиновників, пов’язаних з війною в секторі Газа.
Підтримуючи цей крок, 42 представники демократичної партії приєдналися до республіканців, відображаючи єдину фронтову позицію з питання підтримки Ізраїлю в Конгресі.
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