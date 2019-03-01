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Пакистан готовится к освобождению пленного индийского пилота

Пакистан готовится к освобождению пленного индийского пилота

Киев  •  УНН

 • 7538 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Толпы людей собираются на пакистано-индийском пограничном пункте Вага, ожидая освобождения пилота индийского истребителя, который был схвачен в Пакистане в ходе эскалации конфликта вокруг региона Кашмир. Пакистанское правительство называет освобождение пленного "мирным жестом", передает УНН со ссылкой на Euronews.

Индия отменила традиционный военный парад на границе, а вице-маршал ВВС Рюк Капур заявил, что рад освобождению пилота, который находился "под опекой Пакистана".

При этом Индия до сих пор находится в повышенной готовности реагировать на возможные провокации со стороны Пакистана.

Как сообщал УНН, Россия предлагает посредничество между Индией и Пакистаном для урегулирования конфликта.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием .

Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали, по данным СМИ, 46 индийских военных.

26 февраля Индия нанесла удар по лагерю пакистанских боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которые взяли на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

Уже 27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Позже власть Пакистана заявила о готовности освободить индийского пилота.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.

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