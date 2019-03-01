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Пакистан готується до звільнення полоненого індійського пілота

Пакистан готується до звільнення полоненого індійського пілота

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Натовпи людей збираються на пакистансько-індійському прикордонному пункті Вага, очікуючи звільнення пілота індійського винищувача, який був схоплений у Пакистані в ході ескалації конфлікту довкола регіону Кашмір. Пакистанський уряд називає звільнення полоненого "мирним жестом", передає УНН з посиланням на Euronews.

Індія скасувала традиційний військовий парад на кордоні, а віце-маршал військово-повітряних сил Рюк Капур заявив, що радий звільненню пілота, який перебував "під опікою Пакистану".

При цьому Індія досі перебуває в підвищеній готовності реагувати на можливі провокації з боку Пакистану.

Як повідомляв УНН, Росія пропонує посередництво між Індією та Пакистаном для врегулювання конфлікту. 

Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали, за даними ЗМІ, 46 індійських військових.

26 лютого Індія завдала удару по табору пакистанських бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", які взяли на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.

Уже 27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Пізніше влада Пакистана заявила про готовність звільнити індійського пілота

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов’язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю

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