Падение девушки в яму с кипятком в Киеве: руководитель подразделения Киевтеплокоммунэнерго получил подозрение

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Руководителю подразделения КП "Киевтеплокоммунэнерго" сообщено о подозрении из-за падения 16-летней девушки в неогражденную яму с кипятком. Потерпевшая получила ожоги 73% тела и была доставлена на лечение в Германию.

Падение девушки в яму с кипятком в Киеве: руководитель подразделения Киевтеплокоммунэнерго получил подозрение

В Киеве сообщили о подозрении руководителю подразделения КП "Киевтеплокоммунэнерго", который руководил работами на участке, где девушка упала в неогражденную яму с кипятком и получила ожоги 73% тела, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

... руководителю районного подразделения КП "Киевтеплокоммунэнерго" сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем тяжкие последствия

- сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Суть дела

По данным прокуратуры, установлено, что 2 января 2026 года по проспекту Лобановского в Киеве произошел прорыв трубы центрального отопления, в результате чего произошла интенсивная утечка горячей воды и на тротуаре провалился асфальт и образовалась яма с кипятком.

В Киеве девушка упала в яму с кипятком: правоохранители задержали начальника теплотрассового управления "Печерск"04.01.26, 09:46 • 5238 просмотров

"Нормативными документами предусмотрено, что место аварии должно быть обеспечено надежным ограждением, знаками безопасности и при необходимости аварийным освещением, что исключит доступ посторонних лиц на место аварии", - отметили в прокуратуре.

Как сообщается, "подозреваемый осуществлял руководство аварийными работами, однако не обеспечил своевременное ограждение всего опасного участка". Согласно должностным обязанностям, он организует и контролирует безопасное выполнение работ по ликвидации аварийных повреждений.

"В результате нарушения правил безопасности при ликвидации последствий прорыва трубы центрального отопления 16-летняя девушка попала в неогражденную яму с горячей водой и получила ожоги 73% тела. В это воскресенье девушку в состоянии медикаментозной комы доставили на лечение в Германию", - сообщили в прокуратуре.

Несоблюдение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью находится в прямой причинной связи с наступлением тяжких последствий для несовершеннолетней потерпевшей. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей

- указали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Как указано, досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чья бездеятельность привела к травмированию девушки.

Юлия Шрамко

