Падіння дівчини в яму з окропом у Києві: керівник підрозділу Київтеплокомуненерго отримав підозру
Київ • УНН
Керівнику підрозділу КП "Київтеплокомуненерго" повідомлено про підозру через падіння 16-річної дівчини в неогороджену яму з окропом. Потерпіла отримала опіки 73% тіла та була доставлена на лікування до Німеччини.
У Києві повідомили про підозру керівнику підрозділу КП "Київтеплокомуненерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в неогороджену яму з окропом та отримала опіки 73% тіла, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
... керівнику районного підрозділу КП Київтеплокомуненерго" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки
Як зазначається, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України.
Суть справи
За даними прокуратури, встановлено, що 2 січня 2026 року по проспекту Лобановського у Києві стався прорив труби центрального опалення, унаслідок чого відбувся інтенсивний витік гарячої води та на тротуарі провалився асфальт й утворилася яма з окропом.
"Нормативними документами передбачено, що місце аварії має бути забезпечено надійною огорожею, знаками безпеки та при необхідності аварійним освітленням, що виключить доступ сторонніх осіб на місце аварії", - зазначили у прокуратурі.
Як повідомляється, "підозрюваний здійснював керівництво аварійними роботами, однак не забезпечив своєчасне огородження всієї небезпечної ділянки". Згідно з посадовими обов’язками, він організовує та контролює безпечне виконання робіт з ліквідації аварійних пошкоджень.
"Унаслідок порушення правил безпеки під час ліквідації наслідків прориву труби центрального опалення 16-річна дівчина потрапила до неогородженої ями з гарячою водою та отримала опіки 73% тіла. Цієї неділі дівчину у стані медикаментозної коми доправили на лікування у Німеччину", - повідомили у прокуратурі.
Недотримання правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою перебуває у прямому причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків для неповнолітньої потерпілої. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Як вказано, досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чия бездіяльність призвела до травмування дівчини.