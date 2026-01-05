Падіння дівчини в яму з окропом у Києві: керівник підрозділу Київтеплокомуненерго отримав підозру

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 7036 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 19243 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 33193 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 60732 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 74481 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 56798 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 62668 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62487 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65349 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57755 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.2м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 16431 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 23639 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 27531 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 24069 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 23298 перегляди
Публікації
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 19243 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 117946 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 136178 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 144526 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 279614 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сергій Кислиця
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 28327 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 24684 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 24584 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 33891 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 80248 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Times
Шахед-136

Падіння дівчини в яму з окропом у Києві: керівник підрозділу Київтеплокомуненерго отримав підозру

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Керівнику підрозділу КП "Київтеплокомуненерго" повідомлено про підозру через падіння 16-річної дівчини в неогороджену яму з окропом. Потерпіла отримала опіки 73% тіла та була доставлена на лікування до Німеччини.

Падіння дівчини в яму з окропом у Києві: керівник підрозділу Київтеплокомуненерго отримав підозру

У Києві повідомили про підозру керівнику підрозділу КП "Київтеплокомуненерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в неогороджену яму з окропом та отримала опіки 73% тіла, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

... керівнику районного підрозділу КП Київтеплокомуненерго" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки

- повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України.

Суть справи

За даними прокуратури, встановлено, що 2 січня 2026 року по проспекту Лобановського у Києві стався прорив труби центрального опалення, унаслідок чого відбувся інтенсивний витік гарячої води та на тротуарі провалився асфальт й утворилася яма з окропом.

У Києві дівчина впала в яму з окропом: правоохоронці затримали начальника теплотрасового управління "Печерськ"04.01.26, 09:46 • 5232 перегляди

"Нормативними документами передбачено, що місце аварії має бути забезпечено надійною огорожею, знаками безпеки та при необхідності аварійним освітленням, що виключить доступ сторонніх осіб на місце аварії", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляється, "підозрюваний здійснював керівництво аварійними роботами, однак не забезпечив своєчасне огородження всієї небезпечної ділянки". Згідно з посадовими обов’язками, він організовує та контролює безпечне виконання робіт з ліквідації аварійних пошкоджень.

"Унаслідок порушення правил безпеки під час ліквідації наслідків прориву труби центрального опалення 16-річна дівчина потрапила до неогородженої ями з гарячою водою та отримала опіки 73% тіла. Цієї неділі дівчину у стані медикаментозної коми доправили на лікування у Німеччину", - повідомили у прокуратурі.

Недотримання правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою перебуває у прямому причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків для неповнолітньої потерпілої. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

- вказали у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Як вказано, досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чия бездіяльність призвела до травмування дівчини.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Енергетика
Опалення
Німеччина
Київ