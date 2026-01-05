Падіння дівчини в яму з окропом у Києві: керівник підрозділу Київтеплокомуненерго отримав підозру

У Києві повідомили про підозру керівнику підрозділу КП "Київтеплокомуненерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в неогороджену яму з окропом та отримала опіки 73% тіла, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

... керівнику районного підрозділу КП Київтеплокомуненерго" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки

Як зазначається, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України.

За даними прокуратури, встановлено, що 2 січня 2026 року по проспекту Лобановського у Києві стався прорив труби центрального опалення, унаслідок чого відбувся інтенсивний витік гарячої води та на тротуарі провалився асфальт й утворилася яма з окропом.

У Києві дівчина впала в яму з окропом: правоохоронці затримали начальника теплотрасового управління "Печерськ"

"Нормативними документами передбачено, що місце аварії має бути забезпечено надійною огорожею, знаками безпеки та при необхідності аварійним освітленням, що виключить доступ сторонніх осіб на місце аварії", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляється, "підозрюваний здійснював керівництво аварійними роботами, однак не забезпечив своєчасне огородження всієї небезпечної ділянки". Згідно з посадовими обов’язками, він організовує та контролює безпечне виконання робіт з ліквідації аварійних пошкоджень.

"Унаслідок порушення правил безпеки під час ліквідації наслідків прориву труби центрального опалення 16-річна дівчина потрапила до неогородженої ями з гарячою водою та отримала опіки 73% тіла. Цієї неділі дівчину у стані медикаментозної коми доправили на лікування у Німеччину", - повідомили у прокуратурі.

Недотримання правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою перебуває у прямому причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків для неповнолітньої потерпілої. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою