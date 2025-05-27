Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

Келин Джорджеску, которого отстранили от выборов президента Румынии, заявил об уходе из политики. Он не исключает возвращения, если будет возможность "принести пользу Румынии".

Ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску, который был отстранен от участия в выборах президента Румынии, заявил, что уходит из политики. Соответствующее видео он обнародовал в Facebook, сообщает УНН. Детали По словам Джорджеску, он решил "прекратить активное участие в политическом процессе", в настоящее время не является членом ни одной партии, не намерен создавать собственную политическую силу и не стремится занимать государственные должности. Мы творили историю, а не политику! Спасибо, дорогие мои - подписал Джорджеску видео. В то же время он не исключил, что может вернуться в политику в будущем. "Когда появится серьезная возможность, которая принесет реальную пользу Румынии и румынскому народу", - пояснил Джорджеску. Напомним Келин Джорджеску победил в первом туре выборов президента Румынии в ноябре 2024 года, набрав 22% голосов. Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов из-за вероятного вмешательства россии в избирательный процесс. Впоследствии была установлена новая дата президентских и местных выборов - 4 мая 2025 года. Джорджеску подал свою кандидатуру, но Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидата. В мае по итогам голосования президентом Румынии был избран оппонента политического соратника Джорджеску Джордже Симиона Никушора Дана. Премьером Румынии может стать бывший и.о. президента Болоян - Politico