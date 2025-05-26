Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан намерен предложить кандидатуру Илие Болояна на должность премьер-министра. Выбор связан с тем, что Болоян ранее исполнял обязанности президента и имеет репутацию опытного администратора, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Издание Politico отмечает, что "Дан хочет сделать бывшего временного президента Иллие Болояна своим премьер-министром и определить своим приоритетом сокращение дефицита бюджета правительства до 7,5 процента ВВП".

Назначение Болояна является частью усилий Дана по формированию стабильного правительства с участием проевропейских партий.

Ожидается, что новый кабинет министров Румынии сосредоточится на преодолении экономического кризиса и восстановлении доверия граждан к демократическим институтам.

Дополнение

Илие Болоян, ранее занимавший должность временного президента, имеет значительный опыт в государственном управлении и известен своей эффективностью на местном уровне. Его кандидатура получила поддержку среди проевропейских политических сил, стремящихся к стабильности и реформам.

Аналитики отмечают, что назначение Болояна может способствовать консолидации проевропейских сил в парламенте и обеспечить необходимую поддержку для реализации реформ.

Напомним

Президентские выборы в Румынии состоялись после аннулирования предыдущих результатов из-за обвинений в фальсификациях и вмешательстве со стороны россии. Победа Никушора Дана была воспринята как сигнал возвращения к проевропейскому курсу и стабильности в стране.