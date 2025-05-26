Прем'єром Румунії може стати колишній в.о. президента Болоян - Politico
Київ • УНН
Нікушор Дан запропонував кандидатуру Іліє Болояна на посаду прем'єр-міністра Румунії. Болоян має досвід на посаді президента і підтримку проєвропейських сил.
Новообраний президент Румунії Нікушор Дан має намір запропонувати кандидатуру Іліє Болояна на посаду прем'єр-міністра. Вибір пов'язано з тим, що Болоян раніше виконував обов'язки президента та має репутацію досвідченого адміністратора, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Видання Politico зазначає, що "Дан хоче зробити колишнього тимчасового президента Ілліє Болояна своїм прем'єр-міністром і визначити своїм пріоритетом скорочення дефіциту бюджету уряду до 7,5 відсотка ВВП".
Призначення Болояна є частиною зусиль Дана щодо формування стабільного уряду за участі проєвропейських партій.
Очікується, що новий кабінет міністрів Румунії зосередиться на подоланні економічної кризи та відновленні довіри громадян до демократичних інституцій.
Доповнення
Іліє Болоян, який раніше обіймав посаду тимчасового президента, має значний досвід у державному управлінні та відомий своєю ефективністю на місцевому рівні. Його кандидатура отримала підтримку серед проєвропейських політичних сил, які прагнуть до стабільності та реформ.
Аналітики зазначають, що призначення Болояна може сприяти консолідації проєвропейських сил у парламенті та забезпечити необхідну підтримку для реалізації реформ.
Нагадаємо
Президентські вибори в Румунії відбулися після анулювання попередніх результатів через звинувачення у фальсифікаціях та втручанні з боку росії. Перемога Нікушора Дана була сприйнята як сигнал повернення до проєвропейського курсу та стабільності в країні.