Прем'єром Румунії може стати колишній в.о. президента Болоян - Politico

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
14:22 • 4558 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
13:26 • 14566 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
11:58 • 24977 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
09:30 • 44857 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 64008 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 62967 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 71836 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 82160 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 78606 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 84292 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.3м/с
83%
746мм
Популярнi новини

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі

26 травня, 05:49 • 35812 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

26 травня, 06:18 • 83121 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

26 травня, 06:59 • 57195 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

09:48 • 27401 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

13:04 • 13362 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 401552 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 438196 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 389558 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 480267 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 556965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 158441 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 262214 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 98441 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 92139 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 94179 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

Прем'єром Румунії може стати колишній в.о. президента Болоян - Politico

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Нікушор Дан запропонував кандидатуру Іліє Болояна на посаду прем'єр-міністра Румунії. Болоян має досвід на посаді президента і підтримку проєвропейських сил.

Прем'єром Румунії може стати колишній в.о. президента Болоян - Politico

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан має намір запропонувати кандидатуру Іліє Болояна на посаду прем'єр-міністра. Вибір пов'язано з тим, що Болоян раніше виконував обов'язки президента та має репутацію досвідченого адміністратора, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Видання Politico зазначає, що "Дан хоче зробити колишнього тимчасового президента Ілліє Болояна своїм прем'єр-міністром і визначити своїм пріоритетом скорочення дефіциту бюджету уряду до 7,5 відсотка ВВП".

Призначення Болояна є частиною зусиль Дана щодо формування стабільного уряду за участі проєвропейських партій.

Очікується, що новий кабінет міністрів Румунії зосередиться на подоланні економічної кризи та відновленні довіри громадян до демократичних інституцій.

Доповнення

Іліє Болоян, який раніше обіймав посаду тимчасового президента, має значний досвід у державному управлінні та відомий своєю ефективністю на місцевому рівні. Його кандидатура отримала підтримку серед проєвропейських політичних сил, які прагнуть до стабільності та реформ.

Аналітики зазначають, що призначення Болояна може сприяти консолідації проєвропейських сил у парламенті та забезпечити необхідну підтримку для реалізації реформ.

Нагадаємо

Президентські вибори в Румунії відбулися після анулювання попередніх результатів через звинувачення у фальсифікаціях та втручанні з боку росії. Перемога Нікушора Дана була сприйнята як сигнал повернення до проєвропейського курсу та стабільності в країні.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Румунія
Brent
$63.93
Bitcoin
$109,613.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,367.19
Ethereum
$2,549.35