Відсторонений від виборів президента Румунії проросійський Джорджеску йде з політики - звернення

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 27874 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 82076 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 76133 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 94233 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 105896 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 82780 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 85157 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 85448 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 80883 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 85768 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
85%
746мм
Популярнi новини

Помер народний депутат Юрій Гнаткевич

26 травня, 17:27 • 6394 перегляди

Мерц пригрозив тиском на Угорщину та Словаччину через їхню політику щодо росії

26 травня, 17:42 • 5438 перегляди

Велика Британія та ЄС ввійшли у "напружену боротьбу" за оборонну угоду - Рolitico

26 травня, 18:26 • 16673 перегляди

У Черкасах стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК: поліція почала розслідування

26 травня, 19:59 • 4514 перегляди

У Харкові обстріляли рейсовий автобус: що відомо

26 травня, 20:32 • 4678 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 54610 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 445872 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 480818 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 431228 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 521307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 25449 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 50633 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 175738 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 280950 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 113010 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

Відсторонений від виборів президента Румунії проросійський Джорджеску йде з політики - звернення

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Келін Джорджеску, якого усунули від виборів президента Румунії, заявив про відхід з політики. Він не виключає повернення, якщо буде можливість "принести користь Румунії".

Відсторонений від виборів президента Румунії проросійський Джорджеску йде з політики - звернення

Ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, який був усунений від участі в виборах президента Румунії, заявив, що йде з політики. Відповідне відео він оприлюднив у Facebook, повідолмяє УНН.

Деталі

За словами Джорджеску, він вирішив "припинити активну участь у політичному процесі", наразі не є членом жодної партії, не має наміру створювати власну політичну силу і не прагне обіймати державні посади.

Ми творили історію, а не політику! Дякую, дорогі мої

- підписав Джорджеску відео.

Водночас він не виключив, що може повернутися у політику в майбутньому.

"Коли з’явиться серйозна можливість, яка принесе реальну користь Румунії та румунському народу", - пояснив Джорджеску.

Нагадаємо

Келін Джорджеску переміг у першому турі виборів президента Румунії у листопаді 2024 року, набравши 22% голосів. Конституційний суд країни анулював результати виборів через імовірне втручання росії у виборчий процес.

Згодом була встановлена нова дата президентських та місцевих виборів - 4 травня 2025 року. Джорджеску подав свою кандидатуру, але Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати кандидата.

У травні за підсумками голосування президентом Румунії було обрано опонента політичного соратника Джорджеску Джордже Сіміона Нікушора Дана.

Прем'єром Румунії може стати колишній в.о. президента Болоян - Politico26.05.25, 16:39 • 2422 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Келін Джорджеску
Румунія
Brent
$63.99
Bitcoin
$108,377.20
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,363.85
Ethereum
$2,529.43