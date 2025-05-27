Відсторонений від виборів президента Румунії проросійський Джорджеску йде з політики - звернення
Київ • УНН
Келін Джорджеску, якого усунули від виборів президента Румунії, заявив про відхід з політики. Він не виключає повернення, якщо буде можливість "принести користь Румунії".
Ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, який був усунений від участі в виборах президента Румунії, заявив, що йде з політики. Відповідне відео він оприлюднив у Facebook, повідолмяє УНН.
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За словами Джорджеску, він вирішив "припинити активну участь у політичному процесі", наразі не є членом жодної партії, не має наміру створювати власну політичну силу і не прагне обіймати державні посади.
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Водночас він не виключив, що може повернутися у політику в майбутньому.
"Коли з’явиться серйозна можливість, яка принесе реальну користь Румунії та румунському народу", - пояснив Джорджеску.
Нагадаємо
Келін Джорджеску переміг у першому турі виборів президента Румунії у листопаді 2024 року, набравши 22% голосів. Конституційний суд країни анулював результати виборів через імовірне втручання росії у виборчий процес.
Згодом була встановлена нова дата президентських та місцевих виборів - 4 травня 2025 року. Джорджеску подав свою кандидатуру, але Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати кандидата.
У травні за підсумками голосування президентом Румунії було обрано опонента політичного соратника Джорджеску Джордже Сіміона Нікушора Дана.
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