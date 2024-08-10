Отключений света не планируется, почти 500 населенных пунктов без электричества - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине не запланировано отключений электроэнергии. Из-за боевых действий и технических нарушений 491 населенный пункт остается без электроснабжения, энергетики восстановили питание для 4713 потребителей.

Сегодня отключений электроэнергии не запланировано. Накануне было аварийное энергоснабжение из Польши. Из-за непогоды без света остались 4 населенных пункта в Киевской и Кировоградской областях. Из-за боевых действий и технарушений обесточен 491 населенный пункт. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Энергетики продолжают держать ситуацию в энергосистеме стабильной", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, как указано, привлекалось аварийное энергоснабжение из Польши.

Украинцев призвали рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы. 

Непогода

Из-за непогоды на утро обесточены 4 населенных пункта в Киевской и Кировоградской областях. 

Последствия обстрелов

Донецкая область: в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание для всех потребителей восстановлено.

Запорожская область: на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточены подстанция и бытовые потребители. 

Состояние сетей

Днепропетровская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Николаевская область: в результате технологических нарушений обесточивалось оборудование на подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Тернопольская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 4713 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остается без электроснабжения 491 населенный пункт.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,71 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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