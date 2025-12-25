Оставила ребенка в зоне боевых действий: матери вручили подозрение после тяжелого ранения 6-летней девочки в Купянске
В Харьковской области матери сообщили о подозрении в злостном невыполнении родительских обязанностей после того, как ее 6-летняя дочь получила тяжелые ранения во время обстрела Купянска. Женщина оставила ребенка в зоне активных боевых действий, несмотря на обязательную эвакуацию.
Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2024 года женщина вместе с двумя малолетними детьми была эвакуирована из села Московка Купянского района в город Харьков в связи с отнесением этой территории к зоне активных боевых действий
Согласно действующим перечням территорий, город Купянск и село Московка Купянского района с начала 2024 года официально относятся к территориям активных боевых действий, из которых введена обязательная эвакуация населения, в том числе и детей вместе с родителями или законными представителями, в том числе принудительным способом. Однако, несмотря на это, женщина вернулась в село вместе с детьми через месяц после эвакуации.
В мае 2025 года она выехала в Харьков только с младшим сыном, тогда как старшую дочь оставила проживать в городе Купянск вместе с бабушкой - матерью бывшего мужа. Вечером 7 сентября 2025 года в городе Купянск в результате очередного вражеского обстрела 6-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни. На момент атаки ребенок находился во дворе жилого домовладения
Пострадавшего ребенка немедленно эвакуировали в одно из медицинских учреждений города Харькова и оказали ему необходимую медицинскую помощь.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области 25 декабря этого года матери ребенка сообщено о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (статья 166 УК Украины).
