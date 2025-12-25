$42.150.05
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 13445 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
09:37 • 16494 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
09:14 • 13662 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 13181 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12106 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 45564 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 63418 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31871 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 51337 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Оставила ребенка в зоне боевых действий: матери вручили подозрение после тяжелого ранения 6-летней девочки в Купянске

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Харьковской области матери сообщили о подозрении в злостном невыполнении родительских обязанностей после того, как ее 6-летняя дочь получила тяжелые ранения во время обстрела Купянска. Женщина оставила ребенка в зоне активных боевых действий, несмотря на обязательную эвакуацию.

Оставила ребенка в зоне боевых действий: матери вручили подозрение после тяжелого ранения 6-летней девочки в Купянске

В Харьковской области матери сообщили о подозрении из-за злостного невыполнения родительских обязанностей после того, как ее 6-летняя дочь получила тяжелые ранения во время обстрела Купянска. Ребенка мать оставила жить в зоне активных боевых действий, несмотря на обязательную эвакуацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2024 года женщина вместе с двумя малолетними детьми была эвакуирована из села Московка Купянского района в город Харьков в связи с отнесением этой территории к зоне активных боевых действий

- говорится в сообщении.

Согласно действующим перечням территорий, город Купянск и село Московка Купянского района с начала 2024 года официально относятся к территориям активных боевых действий, из которых введена обязательная эвакуация населения, в том числе и детей вместе с родителями или законными представителями, в том числе принудительным способом. Однако, несмотря на это, женщина вернулась в село вместе с детьми через месяц после эвакуации.

В мае 2025 года она выехала в Харьков только с младшим сыном, тогда как старшую дочь оставила проживать в городе Купянск вместе с бабушкой - матерью бывшего мужа. Вечером 7 сентября 2025 года в городе Купянск в результате очередного вражеского обстрела 6-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни. На момент атаки ребенок находился во дворе жилого домовладения

- утверждают в Офисе Генерального прокурора.

Пострадавшего ребенка немедленно эвакуировали в одно из медицинских учреждений города Харькова и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области 25 декабря этого года матери ребенка сообщено о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (статья 166 УК Украины).

Напомним

В Киеве двое мужчин пригрозили таксисту пистолетом, заставили бесплатно возить их по городу, а потом еще угрожали полицейскому. Злоумышленникам сообщено о подозрении.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Украина
Купянск
Харьков