12:29 • 1196 просмотра
Орбана освистали на митинге - он отреагировал критикой в адрес Украины

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Виктор Орбан раскритиковал протестующих в Дьёре, обвинив их в желании создать проукраинское правительство. Оппозиция сейчас опережает правящую партию.

Орбана освистали на митинге - он отреагировал критикой в адрес Украины

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретили освистыванием на предвыборном митинге в оплоте оппозиции, что побудило лидера правых сил наброситься на демонстрантов, которых он обвинил в "толкании тележки Украины", пишет УНН со ссылкой на TVP World.

Детали

Инцидент произошел в пятницу в Дьёре, городе на северо-западе Венгрии, где оппозиционная партия "Тиса" имеет сильную поддержку на местном уровне.

Во время своей речи Орбан повторил заявления о том, что Украина якобы оказывает финансовую и политическую поддержку оппозиции, пытаясь установить "дружественное к Украине" правительство в Будапеште.

Эти комментарии вызвали неприязненную реакцию со стороны части толпы, которая ответила свистом и насмешками.

"Вы можете свистеть оттуда, дорогие сторонники "Тисы", - сказал Орбан крикунам.

"Вы толкаете тележку Украины вместо того, чтобы быть с венграми. Вы хотите проукраинское правительство и хотите отправлять деньги венгров Украине", - добавил он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, давний критик правительства Орбана, поделился видео инцидента в X.

"На самом деле Виктор Орбан хочет продолжать покупать российскую нефть и таким образом отправлять венгерские деньги в москву", - написал Сикорский.

Орбан, который находится у власти с 2010 года, является одним из немногих европейских лидеров, которые поддерживали дружеские связи с москвой, несмотря на полномасштабное вторжение кремля в Украину в 2022 году.

Евроскептический лидер неоднократно выступал против пакетов военной и финансовой помощи ЕС для Украины и стремился отложить или заблокировать санкции против россии, что часто ставило Будапешт в конфликт с другими государствами-членами.

Ранее Сикорский писал в X: "москва поддерживает Орбана, потому что он саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и деньги для Украины". "Итак, тот, кто поддерживает Орбана, помогает москве. Это действительно так просто", - указал он.

За несколько недель до парламентских выборов Орбан усилил свою антиукраинскую риторику, пытаясь заручиться поддержкой среди избирателей-националистов, пишет издание.

Большинство независимых опросов показывают, что "Тиса", возглавляемая лидером оппозиции Петером Мадьяром, опережает правящую партию Орбана "Фидес" среди определившихся избирателей, накануне выборов 12 апреля.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Европейский Союз
Венгрия
Будапешт
Украина
Польша