Орбана освистали на митинге - он отреагировал критикой в адрес Украины

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретили освистыванием на предвыборном митинге в оплоте оппозиции, что побудило лидера правых сил наброситься на демонстрантов, которых он обвинил в "толкании тележки Украины", пишет УНН со ссылкой на TVP World.

Инцидент произошел в пятницу в Дьёре, городе на северо-западе Венгрии, где оппозиционная партия "Тиса" имеет сильную поддержку на местном уровне.

Во время своей речи Орбан повторил заявления о том, что Украина якобы оказывает финансовую и политическую поддержку оппозиции, пытаясь установить "дружественное к Украине" правительство в Будапеште.

Эти комментарии вызвали неприязненную реакцию со стороны части толпы, которая ответила свистом и насмешками.

"Вы можете свистеть оттуда, дорогие сторонники "Тисы", - сказал Орбан крикунам.

"Вы толкаете тележку Украины вместо того, чтобы быть с венграми. Вы хотите проукраинское правительство и хотите отправлять деньги венгров Украине", - добавил он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, давний критик правительства Орбана, поделился видео инцидента в X.

"На самом деле Виктор Орбан хочет продолжать покупать российскую нефть и таким образом отправлять венгерские деньги в москву", - написал Сикорский.

Орбан, который находится у власти с 2010 года, является одним из немногих европейских лидеров, которые поддерживали дружеские связи с москвой, несмотря на полномасштабное вторжение кремля в Украину в 2022 году.

Евроскептический лидер неоднократно выступал против пакетов военной и финансовой помощи ЕС для Украины и стремился отложить или заблокировать санкции против россии, что часто ставило Будапешт в конфликт с другими государствами-членами.

Ранее Сикорский писал в X: "москва поддерживает Орбана, потому что он саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и деньги для Украины". "Итак, тот, кто поддерживает Орбана, помогает москве. Это действительно так просто", - указал он.

За несколько недель до парламентских выборов Орбан усилил свою антиукраинскую риторику, пытаясь заручиться поддержкой среди избирателей-националистов, пишет издание.

Большинство независимых опросов показывают, что "Тиса", возглавляемая лидером оппозиции Петером Мадьяром, опережает правящую партию Орбана "Фидес" среди определившихся избирателей, накануне выборов 12 апреля.