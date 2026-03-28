Орбана освистали на мітингу - він відреагував критикою щодо України

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Віктор Орбан розкритикував протестувальників у Дьєрі, звинувативши їх у бажанні створити проукраїнський уряд. Опозиція наразі випереджає партію влади.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустріли освистуванням на передвиборчому мітингу в оплоті опозиції, що спонукало лідера правих сил накинутися на демонстрантів, яких він звинуватив у "штовханні візка України", пише УНН з посиланням на TVP World.

Деталі

Інцидент стався в п'ятницю в Дьєрі, місті на північному заході Угорщини, де опозиційна партія "Тиса" має сильну підтримку на місцевому рівні.

Під час своєї промови Орбан повторив заяви про те, що Україна буцімто надає фінансову та політичну підтримку опозиції, намагаючись встановити "дружній до України" уряд у Будапешті.

Ці коментарі викликали неприязну реакцію з боку частини натовпу, яка відповіла свистом та насмішками.

"Ви можете свистіти звідти, дорогі прихильники "Тиси", - сказав Орбан крикунам.

"Ви штовхаєте візок України замість того, щоб бути з угорцями. Ви хочете проукраїнський уряд і хочете надсилати гроші угорців Україні", - додав він.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, давній критик уряду Орбана, поділився відео інциденту у X.

"Насправді Віктор Орбан хоче продовжувати купувати російську нафту і таким чином надсилати угорські гроші до москви", - написав Сікорський.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, є одним з небагатьох європейських лідерів, які підтримували дружні зв'язки з москвою, попри повномасштабне вторгнення кремля в Україну у 2022 році.

Євроскептичний лідер неодноразово виступав проти пакетів військової та фінансової допомоги ЄС для України та прагнув відкласти або заблокувати санкції проти росії, що часто ставило Будапешт у конфлікт з іншими державами-членами.

Раніше Сікорський писав у X: "москва підтримує Орбана, бо він саботує Європейський Союз, блокує санкції та гроші для України". "Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає москві. Це справді так просто", - вказав він.

За кілька тижнів до парламентських виборів Орбан посилив свою антиукраїнську риторику, намагаючись заручитися підтримкою серед виборців-націоналістів, пише видання.

Більшість незалежних опитувань показують, що "Тиса", очолювана лідером опозиції Петером Мадяром, випереджає правлячу партію Орбана "Фідес" серед виборців, які визначилися, напередодні виборів 12 квітня.

Юлія Шрамко

