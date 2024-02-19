Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция не попадала на европейский рынок, заявив, что правила ЕС делают производство дороже для европейских фермеров, в то же время позволяя импорт из стран без таких правил.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы на европейский рынок не попадала украинская агропродукция, сообщает Magyar Nemzet, пишет УНН.
Детали
"Проблема для европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство для них все дороже", - цитирует партия Fidesz комментарий Виктора Орбана в связи с демонстрациями европейских фермеров.
В видео, загруженном на страницу главной правительственной партии в социальных сетях, как сообщается, премьер-министр Венгрии отметил, что это также происходит в Венгрии, но "они позволяют ввозить сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где не действуют такие же правила".
"Это означает, что украинская агропродукция не должна попадать на европейский рынок", - сказал Орбан.
По его словам, "фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо от земли", пишет издание. "Это невозможно. Правила нужно менять", - заявил премьер Венгрии.
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Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция не попадала на европейский рынок, заявив, что правила ЕС делают производство дороже для европейских фермеров, в то же время позволяя импорт из стран без таких правил.
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