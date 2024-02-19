Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы на европейский рынок не попадала украинская агропродукция, сообщает Magyar Nemzet, пишет УНН.

Детали

"Проблема для европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство для них все дороже", - цитирует партия Fidesz комментарий Виктора Орбана в связи с демонстрациями европейских фермеров.

В видео, загруженном на страницу главной правительственной партии в социальных сетях, как сообщается, премьер-министр Венгрии отметил, что это также происходит в Венгрии, но "они позволяют ввозить сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где не действуют такие же правила".

"Это означает, что украинская агропродукция не должна попадать на европейский рынок", - сказал Орбан.

По его словам, "фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо от земли", пишет издание. "Это невозможно. Правила нужно менять", - заявил премьер Венгрии.

Орбан считает "самыми большими" усилия Венгрии относительно помощи украинским беженцам, но у ООН другие данные