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Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"

Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:36  •  14413 просмотра

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция не попадала на европейский рынок, заявив, что правила ЕС делают производство дороже для европейских фермеров, в то же время позволяя импорт из стран без таких правил.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы на европейский рынок не попадала украинская агропродукция, сообщает Magyar Nemzet, пишет УНН.

Детали

"Проблема для европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство для них все дороже", - цитирует партия Fidesz комментарий Виктора Орбана в связи с демонстрациями европейских фермеров.

В видео, загруженном на страницу главной правительственной партии в социальных сетях, как сообщается, премьер-министр Венгрии отметил, что это также происходит в Венгрии, но "они позволяют ввозить сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где не действуют такие же правила".

"Это означает, что украинская агропродукция не должна попадать на европейский рынок", - сказал Орбан.

По его словам, "фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо от земли", пишет издание. "Это невозможно. Правила нужно менять", - заявил премьер Венгрии.

Орбан считает "самыми большими" усилия Венгрии относительно помощи украинским беженцам, но у ООН другие данные11 февраля 2024, 09:19 • 106989 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Орбан заявив, що українська агропродукція "не повинна потрапляти на європейський ринок"
Orban says Ukrainian agricultural products "should not enter the European market"
Новости по теме

Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция не попадала на европейский рынок, заявив, что правила ЕС делают производство дороже для европейских фермеров, в то же время позволяя импорт из стран без таких правил.

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