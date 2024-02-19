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Орбан заявив, що українська агропродукція "не повинна потрапляти на європейський ринок"

Орбан заявив, що українська агропродукція "не повинна потрапляти на європейський ринок"

Київ • УНН

 • 36463 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за те, щоб українська сільськогосподарська продукція не потрапляла на європейський ринок, заявивши, що правила ЄС роблять виробництво дорожчим для європейських фермерів, водночас дозволяючи імпорт з країн без таких правил.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за те, аби на європейський ринок не потрапляла українська агропродукція, повідомляє Magyar Nemzet, пише УНН.

Деталі

"Проблема для європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво для них все дорожчим", - цитує партія Fidesz коментар Віктора Орбана у зв’язку з демонстраціями європейських фермерів.

У відео, завантаженому на сторінку головної урядової партії в соціальних мережах, як повідомляється, прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що це також відбувається в Угорщині, але "вони дозволяють ввозити сільськогосподарську продукцію в Європу з країн, де не діють такі ж правила".

"Це означає, що українська агропродукція не повинна потрапляти на європейський ринок", - сказав Орбан.

За його словами, "фермерів ніхто не слухає, вони відчувають, що відстань між ними та особами, які ухвалюють рішення в Брюсселі, як небо від землі", пише видання. "Це неможливо. Правила потрібно змінювати", - заявив прем'єр Угорщини.

Орбан вважає "найбільшими" зусилля Угорщини щодо українських біженців, але в ООН інші данні11.02.24, 11:19 • 107263 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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