Орбан едет в Париж: что скрывает неожиданная встреча с Макроном
Киев • УНН
Виктор Орбан посетит Францию 5 марта по приглашению Макрона для обсуждения российско-украинской войны. Визит проходит после встречи 18 стран в Лондоне по вопросам безопасности ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Францию в среду, 5 марта, по приглашению Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.
Главной темой переговоров Орбана и Макрона будет война между россией и Украиной.
Издание подчеркнуло, что в воскресенье лидеры и дипломатические представители 18 стран встретились в Лондоне, чтобы обсудить вопросы безопасности ЕС. Орбан обвинил страны ЕС в том, что на заседании было принято решение о продолжении войны в Украине.
Напомним
В письме к президенту Европейского совета Антониу Коште венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС не должен пытаться принять совместные выводы по Украине на предстоящем саммите по обороне, который состоится 6 марта в Брюсселе.
Орбан выразил уверенность, что "Европейский Союз - по примеру Соединенных Штатов - должен вступить в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире в Украине".
В свою очередь Антониу Кошта заявил, что мир - это не просто прекращение огня, которое даст россии время вернуться сильнее.