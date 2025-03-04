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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Орбан їде до Парижа: що приховує несподівана зустріч з Макроном

Київ • УНН

 • 19490 перегляди

Віктор Орбан відвідає Францію 5 березня на запрошення Макрона для обговорення російсько-української війни. Візит відбувається після зустрічі 18 країн у Лондоні щодо безпеки ЄС.

Орбан їде до Парижа: що приховує несподівана зустріч з Макроном

Прем'єр-міністр Угрощини Віктор Орбан відвідає Францію в середу, 5 березня, на запрошення Емманюеля Макрона. Про це повідомляє Telex, пише УНН.

Головною темою переговорів Орбана й Макрона буде війна між росією та Україною.

Видання підкреслило, що в неділю лідери й дипломатичні представники 18 країн зустрілися в Лондоні, щоб обговорити питання безпеки ЄС. Орбан звинуватив країни ЄС, що на засіданні було ухвалено рішення про продовження війни в Україні.

Нагадаємо

У листі до президента Євроради Антоніу Кошти угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що ЄС не повинен намагатися ухвалити спільні висновки щодо України на майбутньому саміті з оборони, який відбудеться 6 березня в Брюсселі.

Орбан висловив переконання, що "Європейський Союз - за прикладом Сполучених Штатів - повинен вступити в прямі переговори з росією щодо припинення вогню і сталого миру в Україні".

Своєю чергою Антоніу Кошта заявив, що мир - це не просто припинення вогню, яке дасть росії час повернутися сильнішою. 

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