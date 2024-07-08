Орбан прилетел в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин. Об этом он написал в ночь на понедельник, 8 июля, в соцсети X, передает УНН.

Детали

Подробностей Орбан не сообщил, лишь опубликовал фото из аэропорта, которое лаконично подписал "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег Пекин.

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