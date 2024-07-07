Полуфинальные пары Евро-2024: Испания - Франция и Нидерланды - Англия.
В полуфинале чемпионата Европы по футболу зрители увидят матчи Испания - Франция и Нидерланды - Англия, передает УНН.
Детали
Евро-2024
Полуфинал - 9 июля
22:00. Испания - Франция (Мюнхен)
Полуфинал - 10 июля
22:00. Нидерланды - Англия (Дортмунд).
Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Все матчи транслирует медиасервис Megogo. Также часть поединков, в частности матч-открытие, игры сборной Украины, все четвертьфиналы, полуфиналы и финал доступны на региональных каналах "Суспільного" в сети T2.
Евро-2024: в политически заряженном четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, Англия встретится со Швейцарией6 июля 2024, 12:41 • 16829 просмотров