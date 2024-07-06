В субботу Турция встретится с Нидерландами в четвертьфинале Евро-2024, накануне которого доминировал дипломатический спор между Турцией и Германией. В другом четвертьфинале Англия намерена еще на шаг приблизиться к завершению 58-летнего ожидания победы на крупном турнире в попытке обыграть Швейцарию, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в матче на берлинском Олимпийском стадионе на фоне дипломатического скандала между его страной и Германией, которая принимает чемпионат, из-за дисквалификации на два матча турецкого защитника Мериха Демираля.

Центральный защитник, забивший оба гола сборной Турции в победном матче над Австрией со счетом 2:1 в 1/8 финала во вторник, был дисквалифицирован УЕФА за празднование жестом, связанным с турецкой правоэкстремистской группировкой "Серые волки".

В заявлении УЕФА говорится, что Демираля дисквалифицируют "за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и нанесение ущерба репутации футбола".

УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции за ультранационалистическое приветствие

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила, что "символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах".

Затем в среду Турция вызвала посла Германии относительно реакции политиков на способ празднования Демираля.

Министр спорта Турции Осман Аскин Бак заявил, что запрет "не имеет юридической основы и что мы считаем его чисто политическим".

Сам Эрдоган заявил, что Демирал просто "показал свое волнение", а несколько министров и представитель его правящей партии AKP осудили реакцию Фезер.

Турцию поддержат десятки тысяч болельщиков, которые неожиданно превратили все матчи сборной, вплоть до восьмой финала, в красно-белую массу на стадионах по всей стране, пишет издание. И отмечает, что в Германии проживает почти три миллиона человек с турецкими корнями.

Подопечные Винченцо Монтеллы попытаются воспользоваться этой поддержкой, чтобы выйти в полуфинал чемпионата Европы лишь во второй раз.

Нидерландцы являются фаворитами на попадание в четверку финала впервые после Евро-2004.

Команда Рональда Кумана, как отмечает издание, разочаровала в групповом этапе, поскольку они прошли квалификацию только благодаря тому, что были одной из лучших команд, занявших третье место.

Но они добились своего в 1/8 финала, победив Румынию со счетом 3:0, и стали одним из лучших бомбардиров турнира в лице Коди Гакпо из "Ливерпуля".

Победитель встречи в Берлине встретится с Англией или Швейцарией в полуфинале в среду в Дортмунде.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу предположений, что "Трем львам" был предоставлен более легкий путь к финалу как "право" СМИ на его родине.

Несмотря на выход в четвертьфинал четвертого подряд крупного турнира под руководством Саутгейта, Англия до сих пор не смогла оправдать ажиотаж как одного из фаворитов соревнований из-за ряда плохих выступлений, отмечает издание.

Им понадобился блестящий момент от Джуда Беллингема на последних секундах, чтобы обойти Словакию после дополнительного времени в 1/8 финала и подняться на ступеньку выше в классе для игры против швейцарцев в Дюссельдорфе.

Швейцария разгромила Италию со счетом 2:0 в предыдущем туре, а также обыграла Германию со счетом 1:1 на групповом этапе.

Испания встретится с Францией в полуфинале во вторник в Мюнхене после двух драматических четвертьфиналов в пятницу.

Евро-2024: Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал

Хозяева потерпели душераздирающее поражение: удар головой Микеля Мерино на последней минуте дополнительного времени принес Испании победу над Германией со счетом 2:1.

Франция обыграла Португалию по пенальти после ничьей 0:0, что может опустить занавес над выдающейся международной карьерой Криштиану Роналду, отмечает издание.

Франция победила Португалию в четвертьфинале Евро-2024 по пенальти