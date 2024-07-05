Мерих Демирал, защитник сборной Турции по футболу был дисквалифицирован УЕФА на две игры после того, как он продемонстрировал "волчье приветствие", - жест, который ассоциируется с турецкой ультраправой организацией "Серые волки".

Пишет УНН со ссылкой на AFP News Agency и Sport Mediaset.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал пропустит четвертьфинальный матч Евро-2024 с Нидерландами после того, как УЕФА дисквалифицировал его на две игры в пятницу за якобы ультранационалистическое приветствие. - информирует Агентство Франс Пресс.

Демирал был отстранен "за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение фундаментальных правил надлежащего поведения, за использование спортивных мероприятий в неспортивных целях и за то, что опозорил футбол", - говорится в сообщении УЕФА.

Контекст

Центральный защитник саудовского "Аль-Агли" показал жест, связанный с "Серыми волками", ультраправой турецкой организацией, во время гола (2:0) в матче против Австрии на Евро-2024.

По данным TRT Haber, Федерация футбола Турции (ФФТ) направила в УЕФА доказательную базу по расследованию. Но Федерация футбола Турции не сможет подать апелляцию в CAS на наказание, вынесенное УЕФА Мериху.

Справка

"Волчий салют" ассоциируется с организацией "Бозкурт" ("Серые волки") - ультраправым и самым радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), придерживающейся идеологии турецкого национализма и пантюркизма.

Происхождение символа: в тюркской мифологии волчица считается прародительницей тюрков.

Что касается "Бозкурт", которая имеет соответствующий логотип - эта организация принимала активное участие в радикальном политическом движении Турции 1970-х годов. В период с 1976-го по 1980-й в уличных столкновениях и терактах погибли более пяти тысяч человек.

Символический жест спровоцировал спор

Жест Демирала вызвал дипломатическую напряженность в отношениях между Турцией и Германией. В среду Турция вызвала посла Германии в Анкаре, чтобы выразить протест против комментариев министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая назвала празднование футболиста "неприемлемым".

Впоследствии Министерство иностранных дел Турции осудило "политически мотивированную" и "ксенофобскую по своей сути реакцию немецких властей в отношении господина Демирала".

Также инцидент прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

Кто-то критикует то, что немцы имеют орлы на своих рубашках? Или французы, потому что у них есть петух как символ? Мерих просто продемонстрировал свой энтузиазм по поводу этого изображения - заявил Эрдоган, возвращаясь с саммита ШОС.

Напомним,

Сборная Турции выиграла у Австрии и пробилась в 1/4 финала ЧЕ-2024.