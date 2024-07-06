Франция победила Португалию в четвертьфинале Евро-2024 по пенальти

Франция выиграла у Португалии в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Сегодня, во втором четвертьфинале Евро-2024 по футболу, сборная Франции одолела команду Португалии в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время матча завершились вничью без голов.

В серии пенальти, французские футболисты точно реализовали все свои 11-метровые удары, отправив мячи в ворота Диогу Кошты. Среди португальцев лишь Жуан Феликс не удалось забить, когда его удар поразил стойку ворот. Окончательный счет в серии пенальти стал 5:3 в пользу Франции.

Добавим

Сейчас сборная Франции ожидает полуфинальный матч против сборной Испании, которая выиграла у Германии. Этот матч состоится во вторник, 9 июля.

Евро-2024: Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал